€ 5.0989
|
$ 4.4354
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4354
 
DCNews Politica Șah politic: condiția pusă de PNL dacă renunță la Ilie Bolojan, așa cum cere PSD. Bogdan Chirieac: O manevră deșteaptă
Data actualizării: 22:10 30 Mar 2026 | Data publicării: 22:08 30 Mar 2026

Șah politic: condiția pusă de PNL dacă renunță la Ilie Bolojan, așa cum cere PSD. Bogdan Chirieac: O manevră deșteaptă
Autor: Tiberiu Vasile

ilie bolojan in parlamentul romaniei Foto: Agerpres

PNL ar fi dispus să renunțe la Ilie Bolojan, într-o manevră politică de șah în fața PSD, însă nu fără condiții.

PSD a purtat mai multe discuții în spatele ușilor închise, ca urmare a consultării interne lansate în partid privind o posibilă retragere de la guvernare. Printre scenariile discutate se numără o coaliție PSD-PNL-UDMR fără USR, cu Ilie Bolojan ca premier, dar și variante în care USR ar fi acceptat în Guvern, însă fără Ilie Bolojan, sau chiar guverne minoritare, precum un Guvern liberal susținut parlamentar de PSD. Potrivit surselor citate, tot mai mulți social-democrați consideră că Ilie Bolojan ar trebui să părăsească Palatul Victoria. 

În cadrul emisiunii ”Cheia Zilei” de la România TV, moderată de Niels Schnecker, s-au prezentat informații potrivit cărora PNL ar fi de acord cu debarcarea lui Ilie Bolojan, dar doar cu condiția ca PSD să desemneze noul premier și să gestioneze ieșirea țării din criza actuală. Totul ar fi o strategie pentru a tăia elanul celor din PSD să continue înlăturarea lui Bolojan din fruntea Executivului. Întrebarea care rămâne este dacă Sorin Grindeanu se va implica pentru a conduce România în aceste momente tot mai dificile. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul în cadrul emisiunii.

'Mi se pare o manevră deșteaptă"

"Asta ar fi o veste, nu glumă. Mi se pare o manevră deșteaptă în contextul în care PSD presează tot mai mult PNL să renunțe la Ilie Bolojan. Nu ar fi chiar un scenariu imposibil. În 2020, PNL s-a revoltat împotriva propriului premier și l-a schimbat cu alt premier. Vorbim aici de schimbarea domnului Florin Cîțu cu domnul Nicolae Ciucă. Deci, despre ce vorbim? Mișcarea e foarte inteligentă dacă este adevărată și, dacă o aplică în negocieri, Ilie Bolojan rămâne în această situație, rămâne președintele PNL, se renegociază rotativa, vine PSD, Bolojan merge președinte la Senat în locul lui Mircea Abrudean, nici măcar vicepremier nu se pune, și le spune 'hai, faceți matale'. El i-a lăsat cu un avion în vrie. E foarte clar acest lucru. România este un avion în vrie, iar piloții se bat între ei pe cine să piloteze. Să vină unul de la coada avionului să piloteze avionul în momentul acesta, cam asta e discuția. Întrebarea este: cine se bagă să fie premier? Cine vine? Cine poate să rezolve dezastrul?

Grindeanu, ca Trump: au declanșat războaie din care nu mai știu cum să iasă

Situația s-a depreciat și-n momentul în care domnul Bolojan a pus întreaga povară a crizei economice, deficit și așa mai departe, în cârca mediului privat. Să nu mai zic că a lovit categoriile cele mai vulnerabile. Asta e partea a doua. El a mărit taxele și impozitele. Nu s-a uitat că prețul la energie e cel mai mare din Europa, iar acum ai companii care se închid pe bandă rulantă și mari corporații care părăsesc România. E nevoie de o mare hotărâre ca să întorci tendința, iar ca să o întorci, mergi mai adânc în groapă până începi să ieși. Nu știu ce va spune Uniunea Europeană. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a procedat precum Donald Trump, președintele SUA; ei au început povestea cu Iranul, respectiv cu debarcarea lui Ilie Bolojan și nu mai știu cum să le termine", a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Ilie Bolojan: Miniștrii PSD sunt puși în situații jenante. Sunt împinși de partid să spună tot felul de lucruri

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
ilie bolojan
sorin grindeanu
pnl
psd
coalitie de guvernare
guvern
guvernul bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 16 minute
Surpriză în trafic: Un băiat de 11 ani a plecat la drum cu mașina părinților, în Dâmbovița. A oprit regulamentar la semnul agentului
Publicat acum 23 minute
Preşedintele Croaţiei suspendă summitul Balcanilor de Vest din cauza tensiunilor cu Serbia
Publicat acum 25 minute
Bruxelles avertizează europenii să călătorească mai puțin pentru a preveni criza energetică
Publicat acum 27 minute
Bărbat acuzat că și-a exploatat sexual soția timp de mai mulți ani: Peste 120 de bărbați implicați
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 minute
Surpriză în trafic: Un băiat de 11 ani a plecat la drum cu mașina părinților, în Dâmbovița. A oprit regulamentar la semnul agentului
Publicat acum 15 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close