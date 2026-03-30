Șah politic: condiția pusă de PNL dacă renunță la Ilie Bolojan, așa cum cere PSD. Bogdan Chirieac: O manevră deșteaptă

PSD a purtat mai multe discuții în spatele ușilor închise, ca urmare a consultării interne lansate în partid privind o posibilă retragere de la guvernare. Printre scenariile discutate se numără o coaliție PSD-PNL-UDMR fără USR, cu Ilie Bolojan ca premier, dar și variante în care USR ar fi acceptat în Guvern, însă fără Ilie Bolojan, sau chiar guverne minoritare, precum un Guvern liberal susținut parlamentar de PSD. Potrivit surselor citate, tot mai mulți social-democrați consideră că Ilie Bolojan ar trebui să părăsească Palatul Victoria.

În cadrul emisiunii ”Cheia Zilei” de la România TV, moderată de Niels Schnecker, s-au prezentat informații potrivit cărora PNL ar fi de acord cu debarcarea lui Ilie Bolojan, dar doar cu condiția ca PSD să desemneze noul premier și să gestioneze ieșirea țării din criza actuală. Totul ar fi o strategie pentru a tăia elanul celor din PSD să continue înlăturarea lui Bolojan din fruntea Executivului. Întrebarea care rămâne este dacă Sorin Grindeanu se va implica pentru a conduce România în aceste momente tot mai dificile. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul în cadrul emisiunii.

'Mi se pare o manevră deșteaptă"

"Asta ar fi o veste, nu glumă. Mi se pare o manevră deșteaptă în contextul în care PSD presează tot mai mult PNL să renunțe la Ilie Bolojan. Nu ar fi chiar un scenariu imposibil. În 2020, PNL s-a revoltat împotriva propriului premier și l-a schimbat cu alt premier. Vorbim aici de schimbarea domnului Florin Cîțu cu domnul Nicolae Ciucă. Deci, despre ce vorbim? Mișcarea e foarte inteligentă dacă este adevărată și, dacă o aplică în negocieri, Ilie Bolojan rămâne în această situație, rămâne președintele PNL, se renegociază rotativa, vine PSD, Bolojan merge președinte la Senat în locul lui Mircea Abrudean, nici măcar vicepremier nu se pune, și le spune 'hai, faceți matale'. El i-a lăsat cu un avion în vrie. E foarte clar acest lucru. România este un avion în vrie, iar piloții se bat între ei pe cine să piloteze. Să vină unul de la coada avionului să piloteze avionul în momentul acesta, cam asta e discuția. Întrebarea este: cine se bagă să fie premier? Cine vine? Cine poate să rezolve dezastrul?

Grindeanu, ca Trump: au declanșat războaie din care nu mai știu cum să iasă

Situația s-a depreciat și-n momentul în care domnul Bolojan a pus întreaga povară a crizei economice, deficit și așa mai departe, în cârca mediului privat. Să nu mai zic că a lovit categoriile cele mai vulnerabile. Asta e partea a doua. El a mărit taxele și impozitele. Nu s-a uitat că prețul la energie e cel mai mare din Europa, iar acum ai companii care se închid pe bandă rulantă și mari corporații care părăsesc România. E nevoie de o mare hotărâre ca să întorci tendința, iar ca să o întorci, mergi mai adânc în groapă până începi să ieși. Nu știu ce va spune Uniunea Europeană. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a procedat precum Donald Trump, președintele SUA; ei au început povestea cu Iranul, respectiv cu debarcarea lui Ilie Bolojan și nu mai știu cum să le termine", a explicat Bogdan Chirieac.

