PSD, în ședință. Ce plan are, de fapt, Sorin Grindeanu. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Are consecințe economice uriașe

PSD a intrat în ședință, astăzi. Va decide dacă rămâne sau nu la guvernare. De fapt, acum decide când va decide, când va avea loc consultarea internă. Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, exclude două variante:

alianță cu AUR

susținerea unui guvernul minoritar din umbră.

Atunci, ce rămâne? Ce decide, de fapt, PSD-ul?

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat, la DCNews, că scopul PSD ”este de a continua în coaliția actuală, dar fără Ilie Bolojan, precum și fără USR”. Ar vrea PSD o rocadă mai devreme? Bogdan Chirieac consideră că social-democrații ar vrea ”tot un premier de la PNL”, adăugând că ”rocada are loc sau ar trebui să aibă tot anul viitor”. Cu alte cuvinte, PSD respectă calendarul coaliției de guvernare, dar nu ar mai vrea un ghimpe în coasta guvernării, nici viziunea lui Ilie Bolojan, dictată din fruntea Executivului.

Guvernul, încotro?

”Ei doresc coaliție cu PNL, UDMR, Minorități, mai puțin USR-ul și mai puțin Ilie Bolojan, care este premierul USR, de fapt. Însă, mă îndoiesc că vor lua această decizie pentru că sunt o mulțime de presiuni externe - în special - dar și interne, ca Guvernul actual și coaliția actuală să rămână la Putere, ceea ce-i include pe Ilie Bolojan și USR. Este vorba despre conflictele din Ucraina și, mai ales, Iran, care are consecințe economice uriașe. În final, discutăm despre stabilitate flancului estic, în condițiile în care americanii îți folosesc bazele pentru operațiunile din Orientul Mijlociu. Nu prea ai loc de schimbări politice, în acest moment, în România” consideră Bogdan Chirieac.

Totuși, dacă ar fi loc pentru schimbarea premierului, așa cum se vehiculează- Ilie Bolojan cu Alexandru Nazare, analistul politic este de părere că ”PSD ar accepta orice alt prim-ministru PNL-ist în afară de Ilie Bolojan, care a dovedit intransigență, inflexibilitate, dar și o lipsă de viziune economică reală asupra României”. Totuși, se pare că Ilie Bolojan este, în continuare, tolerat, acceptat, de către președintele Nicușor Dan.