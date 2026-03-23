PSD, în ședință. Ce plan are, de fapt, Sorin Grindeanu. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Are consecințe economice uriașe
Data actualizării: 11:35 23 Mar 2026 | Data publicării: 09:54 23 Mar 2026

EXCLUSIV PSD, în ședință. Ce plan are, de fapt, Sorin Grindeanu. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Are consecințe economice uriașe
Autor: Roxana Neagu

Ilie Bolojan - Alexandru Nazare. Inquam Photos/ Octav Ganea

Ce vrea PSD, de fapt, din consultarea partidului privind rămânerea - sau nu- la guvernare. Care este scopul final al lui Sorin Grindeanu? Iată ce ne spune analistul politic Bogdan Chirieac.

PSD a intrat în ședință, astăzi. Va decide dacă rămâne sau nu la guvernare. De fapt, acum decide când va decide, când va avea loc consultarea internă. Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, exclude două variante:

  • alianță cu AUR
  • susținerea unui guvernul minoritar din umbră.

Atunci, ce rămâne? Ce decide, de fapt, PSD-ul? 

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat, la DCNews, că scopul PSD ”este de a continua în coaliția actuală, dar fără Ilie Bolojan, precum și fără USR”. Ar vrea PSD o rocadă mai devreme? Bogdan Chirieac consideră că social-democrații ar vrea ”tot un premier de la PNL”, adăugând că ”rocada are loc sau ar trebui să aibă tot anul viitor”. Cu alte cuvinte, PSD respectă calendarul coaliției de guvernare, dar nu ar mai vrea un ghimpe în coasta guvernării, nici viziunea lui Ilie Bolojan, dictată din fruntea Executivului. 

Guvernul, încotro?

”Ei doresc coaliție cu PNL, UDMR, Minorități, mai puțin USR-ul și mai puțin Ilie Bolojan, care este premierul USR, de fapt. Însă, mă îndoiesc că vor lua această decizie pentru că sunt o mulțime de presiuni externe - în special - dar și interne, ca Guvernul actual și coaliția actuală să rămână la Putere, ceea ce-i include pe Ilie Bolojan și USR. Este vorba despre conflictele din Ucraina și, mai ales, Iran, care are consecințe economice uriașe. În final, discutăm despre stabilitate flancului estic, în condițiile în care americanii îți folosesc bazele pentru operațiunile din Orientul Mijlociu. Nu prea ai loc de schimbări politice, în acest moment, în România” consideră Bogdan Chirieac. 

Totuși, dacă ar fi loc pentru schimbarea premierului, așa cum se vehiculează- Ilie Bolojan cu Alexandru Nazare, analistul politic este de părere că ”PSD ar accepta orice alt prim-ministru PNL-ist în afară de Ilie Bolojan, care a dovedit intransigență, inflexibilitate, dar și o lipsă de viziune economică reală asupra României”. Totuși, se pare că Ilie Bolojan este, în continuare, tolerat, acceptat, de către președintele Nicușor Dan

Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Guvernul declară situație de criză pe piața carburanților: Adaos comercial, limitat. Scăderea prețului la pompă
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Diplomații UE limitează dialogul cu "oamenii lui Orban" pe teme confidențiale, de frica scurgerilor către Rusia
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Deces în politică: A murit fostul premier al Franței
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Principalele probleme cu care se confruntă tinerii din România. Nicu Ștefănuță: Triada Hrană - Energie - Chirie mănâncă toți banii
Publicat acum 2 ore si 5 minute
PSD, în ședință. Ce plan are, de fapt, Sorin Grindeanu. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Are consecințe economice uriașe
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 5 minute
PSD, în ședință. Ce plan are, de fapt, Sorin Grindeanu. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Are consecințe economice uriașe
Publicat acum 35 minute
Guvernul declară situație de criză pe piața carburanților: Adaos comercial, limitat. Scăderea prețului la pompă
Publicat acum 3 ore si 28 minute
Horoscop 23 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 35 minute
BANCUL ZILEI: Duhul nu poate satisface o dorință
Publicat acum 3 ore si 29 minute
Două cutremure, luni dimineaţă, în România, la doar 3 minute distanță
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
