Subcategorii în Politica

DCNews Politica Cât mai rezistă Ilie Bolojan în funcţia de prim-ministru? Nicuşor Dan ar avea deja varianta de rezervă, dar Chirieac crede că "şi la Crăciun suntem cu actualul Guvern"
Data actualizării: 19:28 22 Mar 2026 | Data publicării: 19:17 22 Mar 2026

Autor: Florin Răvdan

 Nicusor Dan si Ilie Bolojan Imagine cu președintele Nicusor Dan si premierul Ilie Bolojan - Foto: Agerpres

Cât mai rezistă Ilie Bolojan în fruntea Guvernului? Conform unor surse, relaţia dintre premier şi preşedintele Nicuşor Dan ar fi tot mai reci, iar preşedintele ar avea deja o variantă de rezervă pentru Palatul Victoria.

Preşedintele ar fi discutat cu liderii tuturor partidelor politice pentru a asigura o majoritate stabilă în Parlament, în cazul în care Ilie Bolojan demisionează sau dacă PSD decide să se retragă de la guvernare. De asemenea, conform surselor România TV, Nicuşor Dan are şi un premier de rezervă: Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor. 

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan are avea varianta unei majorităţi PSD-PNL-UDMR-minorităţi, la care s-ar alătura un grup de parlamentari neafiliaţi, în cazul în care Ilie Bolojan ar decide să rupă o parte din PNL şi să migreze spre USR. Conform surselor România TV, relaţia dintre Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan ar fi una tot mai rece, totul culminând cu un mesaj pe care chiar preşedintele i l-ar fi dat premierului. Acesta i-ar fi transmis lui Ilie Bolojan că, dacă nu îşi schimbă atitudinea, nu va mai rezista mult la conducerea Guvernului. 

Analistul politic Bogdan Chirieac, prezent în studioul România TV, a spus, însă, că Ilie Bolojan va rămâne premier până la finalul acestui an, cel puţin. 

"Eu cred că şi la Crăciun suntem cu actualul Guvern. Pentru că situaţia internaţională s-a depreciat enorm. Aşa este, cum spun şi sursele dvs, sunt în poziţie să îl înlocuiască pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului două personalităţi din PNL, Cătălin Predoiu şi ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare. Dar nu se va întâmpla asta, pentru că din toate părţile, şi de la Cotroceni, şi de la Bruxelles, şi din zona de forţă a statului român, nu se doreşte niciun fel de schimbare, nici măcar scoaterea USR-ului de la Guvernare", a declarat Bogdan Chirieac în emisiunea moderată de Ioan Korpoş. 

PSD intră luni în şedinţă pentru a decide rămânerea la guvernare 

Conducerea Partidul Social Democrat se reunește luni pentru a stabili calendarul consultării interne privind rămânerea sau ieșirea de la guvernare, în contextul evaluării activității executive și a relațiilor din coaliți
Luni se reuneşte Biroul Permanent Naţional al PSD, şedinţă în cadrul căreia urmează să se decidă calendarul pentru consultarea internă cu privire la ieşirea sau nu de la guvernare a partidului.

Şedinţa va începe la ora 10:00 şi va fi în sistem hibrid, cu participare fizică şi online, potrivit anunţului PSD.

