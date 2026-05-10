De unde „face cumpărăturile” Casa Regală a României. DC NEWS a consultat lista și prețurile furnizorilor regali de la care poate cumpăra orice român

Casa Regală a României colaborează cu mai multe companii care au primit statutul de Furnizor al Casei Regale, o distincție acordată brandurilor considerate reprezentative prin calitate, tradiție și seriozitate. Multe dintre firmele care aprovizionează Familia Regală sunt accesibile oricărui român. Cu alte cuvinte, produsele care ajung pe mesele sau în reședințele regale pot fi cumpărate și de oamenii obișnuiți, din magazine, online sau direct de la producători.

Următoarelor companii și persoane le-a fost reînnoită calitatea de Furnizor Regal:

Doamna Doina Levintza primește, pentru a șaptea oară, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru creații și accesorii vestimentare.

Domnul Dan Coma primește, pentru a șaptea oară, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru creații și accesorii vestimentare.

Domnul Alexandru Ciucu primește, pentru a șasea oară, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru creații vestimentare bărbătești.

Compania Tohani primește, pentru a cincea oară, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru vinurile Tohani.

Compania Agricola International primește, pentru a patra oară, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru carne de pui și salamuri crud-uscate.

Compania Salbac primește, pentru a patra oară, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru carne de pui și salamuri crud-uscate.

Domnul Cristian Coposesc primește, pentru a treia oară, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru servicii fotografice.

Compania Autonom primește, pentru a treia oară, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru servicii și soluții variate de transport.

Compania SSG Security primește, pentru a treia oară, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru servicii de pază și protecție.

De asemenea, a fost conferită pentru prima oară calitatea de Furnizor Regal companiilor:

Compania Națională „Poșta Română” primește, pentru prima oară, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru servicii de corespondență.

Fabrica de Timbre primește, pentru prima oară, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru produse filatelice.

Compania ClarSanit primește, pentru prima oară, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru produse de curățenie și îngrijire personală.

Brandul Cesare Su Misura primește, pentru prima oară, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru realizarea de articole vestimentare.

VEZI ȘI: Ambasadorul Franței în România, Nicolas Warnery: Când democrațiile sunt puse la încercare, „vocea, prezența și angajamentul” Majestății Sale Margareta servesc drept busolă

Compania Smochina Trikule primește, pentru prima oară, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru gem de smochine.

Compania Global Meat Process primește, pentru prima oară, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru carne de ovine.

Compania Musette Exim S.R.L. primește, pentru prima oară, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru crearea și realizarea de articole de marochinărie.

Compania Sky Group primește, pentru prima oară, calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru soluții de printing.

Cât costă un borcan de gem de smochine de la Compania Smochina Trikule

Un borcan de 370 de grame costă 25 de lei. „Fiecare borcan de dulceață de smochine este pregătit cu ingrediente atent selecționate. Smochinele, culese cu grijă din propria noastră livadă, se îmbină armonios cu zahărul natural și sucul proaspăt de lămâie. Această dulceață de smochine își are rădăcinile în rețetele noastre de familie, transmise cu grijă de la o generație la alta. Fiecare borcan păstrează povestea și pasiunea noastră pentru preparatele tradiționale, aducând o notă autentică în fiecare casă”, a spus producătorul.

Cât costă vinul de Tohani

Vinul de Tohani variază. Are prețuri pornind de la 30 de lei și poate ajunge la aproximativ 300 de lei.

„De peste două veacuri, la Tohani se face vin. Un terroir unic, oameni care cunosc și iubesc via de generații și pasiunea pentru vin au marcat istoria acestui loc binecuvântat. Iar ultimele decenii au adus în evoluția Tohaniului visuri îndraznețe, realizări pe măsură și vinuri demne de potențialul excepțional al României în acest domeniu.

Așa se face că, în era contemporană, la Tohani au luat naștere vinuri eveniment precum APOGEUM – vinul care a câștigat Tohaniului renumele de ”acasă la Feteasca Neagră”, sau vinuri de creație precum Principele Radu, Siel, Wine Chocolate sau Maestro. Tot aici se află conservată singura vinotecă din zonă, ce adăpostește peste 100.000 de sticle de vinuri de colecție, sursa unor viitoare mari surprize pentru iubitorii de vin”, a spus Virgil Mandru, Proprietar Tohani România.

Tohani a cunoscut o lungă istorie, documentele care atestă existența podgoriei datând din 1773. A fost, dintotdeauna, un loc cu o putere aparte, care a influențat destine și a schimbat cursul istoriei. Complexul format din conac, cramă și vechiul beci au constituit cândva o proprietate regală, care a aparținut Principelui Nicolae al României și soției acestuia, Ioana Doletti Dumitrescu. Principele Nicolae, al patrulea copil al regelui Ferdinand și al Reginei Maria, a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Ioana Dumitrescu Doletti, fiica lui Iorgu Dumitrescu din Tohani. Cei doi s-au căsătorit pe 28 octombrie 1931, încălcând Statutul Casei Regale, iar ceremonia a avut loc la Tohani. Conacul de la Tohani a fost locul în care Principele Nicolae și Ioana Doletti au trăit cea mai fericită perioadă din viața lor.

Crama APOGEUM, amplasată în inima Dealului Mare, este locul unde ia naștere unul dintre cele mai prestigioase vinuri din România. Feteasca Neagră APOGEUM a câștigat multiple medalii de aur pe patru continente, situându-se în top 1% vinuri la nivel mondial, conform Vivino.



Via din care se naște APOGEUM are peste 50 de ani iar metoda de vinificație este veche de două milenii. Vinul se odihnește în amfore de ceramică și trece printr-un proces elaborat și de durată. După doi ani de maturare în baricuri franțuzești, APOGEUM ajunge pe piață în ediții limitate de până la 10.000 de sticle.

Cât costă puiul și salamurile crud-uscate de la compania Agricola International

Un kilogram din „puiul fericit”, mai precis pulpe dezosate superioare fără piele, pui hrănit cu porumb, costă aproximativ 50 de lei.

„Puiul Fericit te ajută să redescoperi gustul autentic al puiului de altădată, crescut lent in ferme de mici dimensiuni, hranit natural si sanatos, 100% vegetal, din care 70% porumb, fara tratament cu antibiotice. Gustul si calitatea produselor din gama Puiul Fericit au fost apreciate si premiate ani la rand in cadrul concursurilor internationale al caror juriu a fost format din bucătari cu stele Michelin, membri ai Academiei Franceze culinare, consultanți în nutriție și sănătate”, spun producătorii.

Tot aproximativ 50 de lei costă și kilogramul de salam crud-uscat.

„Cel mai preţios salam crud-uscat din România, Salamul de Sibiu de la AGRICOLA înseamnă pentru fiecare membru al familiei răsfăţul suprem. Preparat după o reţetă autentic românească din carne aleasă cu cea mai mare grijă, condimentat cu un amestec unic de mirodenii şi desăvârşit de savoarea mucegaiului nobil, Salamul de Sibiu AGRICOLA îţi aduce la masă deliciul şi rafinamentul perfect”, spun producătorii.

Cât costă produsele de curățenie și îngrijore personală de la compania ClarSanit

Detergent de Rufe EFFICIENT – Mușețel (Chamomile) ClarSanit la cinci litri costă aproape 50 de lei. Un săpun lichid la 500 ml costă 17 lei.

Cât costă produsele de la compania Musette

O pereche de pantofi de la Musette costă aproximativ 500 de lei. O geantă ajunge și 1000 de lei. Dar oferta este vastă și găsiți produse pentru majoritatea buzunarelor.

Calitatea de furnizor este conferită persoanelor sau companiilor comerciale care au asigurat livrarea de bunuri sau servicii către Casa Regală, timp de cel puțin un an



Calitatea de furnizor nu este un titlu sau o distincție, ci o recunoaștere a calității de persoană sau companie comercială de la care Casa Regală a solicitat bunuri sau servicii. În consecință, calitatea de furnizor nu implică aspecte juridice, politice sau comerciale și nu este expresia unui parteneriat, ci o diplomă care recunoaște că serviciile sau produsele persoanei sau companiei comerciale au fost solicitate și apreciate de către Casa Regală.

Calitatea de furnizor se oferă pe o perioadă de trei ani, după care poate fi luată în discuție prelungirea ei, pentru o nouă perioadă de trei ani. Calitatea de furnizor poate fi retrasă în orice moment de către Casa Regală, fiind expresia dreptului inalienabil al consumatorului de a-și alege sursa de aprovizionare.

Calitatea de furnizor se retrage automat dacă cei ce furnizează produse sau servicii decedează (în cazul persoanelor-furnizor), precum și în cazul în care compania comercială este vândută, intră în faliment sau se desființează.

În mod natural, se înțelege că acordarea calității de Furnizor implică un înalt standard al produselor sau serviciilor; de asemenea, se așteaptă din partea companiei comerciale sau persoanei furnizor constanță și seriozitate, precum și un înalt profesionalism. În cazul în care compania comercială (sau persoana-furnizor) este obiectul unor critici sau acuzații din partea opiniei publice, consumatorilor, presei sau este obiectul unor investigații, calitatea de furnizor se retrage automat.

Calitatea de furnizor se conferă printr-un document eliberat de Casa Regală. El are calitatea de a recunoaște Casa Regală ca beneficiar al unor servicii și nu implică nimic mai mult decât prestigiul care derivă din existența acestui document.

Alteța Sa Regală Principesa Elena a înmânat, în numele Majestății Sale Custodele Coroanei, certificatul de Furnizor al Casei Regale unui număr de șaptesprezece companii

VEZI ȘI: EXCLUSIV DCNEWS | PORTOFELUL ROMÂNILOR: Vrei să-ți crești copilul cu o alimentație sănătoasă în România? Iată cât costă! „Am avut un șoc și am crezut că e o greșeală când am verificat bonul. Voiam să returnez produsul” / foto