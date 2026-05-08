Târgul gastronomic "Sigur și gustos", în Piața Presei Libere

Târgul gastronomic „Sigur și Gustos” de la Casa Presei, se va desfășura în perioada 8 - 10 mai pe aleile perimetrale ale Casei Presei Libere.

Evenimentul are loc în cadrul campaniei europene Safe2Eat 2026, derulată de ANSVSA în parteneriat cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

Desfășurat în contextul sărbătoririi Zilei Europei (9 mai), târgul evidențiază succesul colaborării dintre România și Uniunea Europeană în domeniul sănătății publice. Prin acest parteneriat cu EFSA, ANSVSA demonstrează că România deține unul dintre cele mai performante sisteme de siguranță alimentară din UE, oferind consumatorilor garanția că produsele tradiționale respectă cele mai riguroase standarde europene.

Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu, (foto) a subliniat importanța integrării naționale în mecanismele de control europene:

„România se înscrie organic în campania europeană Safe2Eat 2026 pentru că promovăm un sistem integrat și performant de garantare a siguranței alimentare la nivel național și suntem apreciați pentru asta, bineînțeles alături de un patrimoniu gastronomic deosebit de gustos. Din acest echilibru, poate unic în UE, rezultă esența campaniei ’Sigur și gustos’. De Ziua Europei, îi invităm pe cetățeni să consume românește, având încredere într-un sistem de siguranță alimentară de elită. De Ziua Europei, îi invităm pe cetățeni să consume românește, beneficiind de protecția unui sistem riguros de siguranță alimentară.”

Timp de trei zile, peste 70 de artizani ai gustului vor expune o diversitate impresionantă de produse românești, de la mărci recunoscute la nivel european, până la delicii bio și artizanale.

Târgul este organizat de Primăria Sectorului 1 și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Dedicat producătorilor autohtoni și alimentelor verificate, târgul va găzdui peste 70 de producători locali din mai multe zone ale țării. Evenimentul este o premieră pentru București și pune în prim-plan tradiția, calitatea și siguranța alimentară. Doritorii vor găsi aici produse autentice, controlate riguros și pregătite după rețete consacrate, sub egida campaniei europene Safe2Eat 2026.

Târgul de la Casa Presei Libere va fi deschis vineri, între orele 10:30 și 18.00, iar sâmbătă și duminică, între orele 08:00 și 18:00.

