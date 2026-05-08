13 lucruri pe care nu ar trebui să le speli niciodată la mașina de spălat, ca să nu se strice

Când vine ziua spălării rufelor, este important să știi care sunt obiectele pe care nu ar trebui să le pui în mașina de spălat, deoarece există articole care se pot deteriora din cauza unui ciclu de spălare agresiv, iar altele pot afecta chiar și aparatul electrocasnic.

De aceea, trebuie să fii atent la ceea ce introduci în mașina de spălat și să folosești metode alternative atunci când este necesar.

Specialiștii de la nuevoestilo.es au găsit 13 lucruri pe care nu ar trebui niciodată să le speli la mașină, ca să știi ce să eviți. Dacă le eviți, atât ele, cât și mașina ta de spălat vor rezista mai mult.

Orice obiect lăsat în buzunare



Unul dintre cele mai frecvente accidente la spălarea hainelor apare atunci când nu verifici buzunarele înainte să introduci hainele în mașina de spălat. Buzunarele pot ascunde monede, iar acestea pot deteriora cuva în timpul rotirii.

Șervețelele de hârtie se pot dezintegra și pot acoperi hainele cu scame la finalul ciclului, ceea ce face tot procesul inutil. Iar dacă lași telefonul în buzunar, riscul este evident și costisitor.

Verifică întotdeauna buzunarele înainte de spălare. Dacă auzi un zgomot în cuvă care nu ar trebui să existe, oprește mașina și scoate obiectul cât mai repede. Curăță regulat filtrul de evacuare, deoarece și acolo se pot bloca obiecte mici.

Articole doar pentru curățare chimică

Dacă pe eticheta unei haine scrie că se curăță doar chimic, materialul este, de obicei, delicat și se poate deteriora ușor în mașina de spălat, din cauza temperaturii sau a acțiunii mecanice. În aceste cazuri, este nevoie de curățare profesională.

Există unele excepții, când simbolul indică doar recomandarea, nu obligativitatea, dar riscul rămâne mare dacă alegi spălarea la mașină.

Dacă încerci să speli astfel de haine acasă, ele se pot strica rapid, iar riscul nu merită asumat.

Prosoape cu nisip

O zi la plajă aduce relaxare, dar și haine pline de nisip. Tentatia este să pui prosoapele direct în mașina de spălat, însă acest lucru poate provoca probleme.

Nisipul este abraziv și poate deteriora cuva, poate bloca filtrul și conductele mașinii. Odată intrat în sistem, este greu de eliminat complet.

Înainte de spălare, scutură bine prosoapele și lasă-le să se usuce. Poți folosi și aspiratorul pentru a îndepărta granulele fine.

Costume de baie, mai bine spălate manual

Costumele de baie au materiale elastice sensibile. Chiar dacă unele etichete permit spălarea la mașină, este mai sigur să le speli manual, pentru a evita deteriorarea fibrelor.

După utilizare, clătește costumul de baie în apă rece și lasă-l la înmuiat aproximativ 20 de minute, pentru a îndepărta sarea sau clorul. Spală-l apoi manual cu un detergent blând. Nu răsuci materialul și nu folosi uscătorul. Uscă-l la umbră, departe de soare direct, pentru a proteja culorile.

Fermoare închise corect

Fermoarele deschise pot agăța alte materiale și pot deteriora hainele în timpul spălării. Închide întotdeauna fermoarele înainte de a introduce hainele în mașină.

Evită să speli materiale foarte diferite împreună, deoarece unele țesături se pot deteriora mai ușor.

Haine de croitorie

Sacourile, costumele și paltoanele sunt articole realizate din materiale complexe și nu ar trebui spălate în mașina de spălat. De multe ori, nici spălarea manuală nu este recomandată fără indicații clare pe etichetă.

Aceste piese își pot pierde forma din cauza temperaturii și a mișcării din timpul spălării. Cel mai sigur este să le duci la curățătorie profesională.

Piele naturală

Articolele din piele nu trebuie spălate în mașina de spălat. Materialul se poate usca, crăpa sau micșora. Curățarea se face local, cu o lavetă sau un burete umezit și o soluție blândă de curățare.

Nu scufunda niciodată pielea în apă. După curățare, șterge cu o cârpă moale și lasă articolul să se usuce natural. Îngrijirea periodică cu produse speciale pentru piele ajută la menținerea materialului în stare bună.

Haine pătate cu substanțe inflamabile sau combustibile

Dacă ajungi să ai pete de ulei sau benzină pe haine, trebuie să fii foarte atent la curățare, deoarece orice substanță inflamabilă sau combustibilă poate crea un risc de incendiu atunci când este expusă la temperaturile dintr-o mașină de spălat.

În plus, dacă pata nu este îndepărtată complet dintr-un singur ciclu, lucru probabil în cazul petelor dificile, aceasta se poate răspândi pe alte haine din cuvă și chiar la spălările viitoare. Este evident că aceste pete nu sunt potrivite nici pentru uscător.

Spală întotdeauna manual hainele cu astfel de pete. Înmoaie articolul într-o soluție cu detergent, clătește bine și apoi tratează zona pătată pentru a o elimina complet, după care clătește din nou. Poți folosi și un produs special pentru îndepărtarea petelor.

Paiete și mărgele, mai bine evitate

Articolele cu aplicații decorative sunt foarte fragile. Nu ar trebui spălate în mașina de spălat, deoarece ciclul de spălare le poate deteriora, iar aplicațiile se pot desprinde sau rupe ușor.

Din același motiv, dantela delicată nu ar trebui introdusă în mașina de spălat. În multe cazuri, se recomandă curățarea chimică pentru a evita deteriorările, cu excepția situațiilor în care eticheta permite spălarea manuală. Chiar și atunci, curățarea profesională poate fi varianta mai sigură.

Curățarea pantofilor sport

Unele încălțări sport pot fi spălate la mașină, dar nu toate. Eticheta îți spune exact ce este permis.

Chiar și atunci când sunt permise, mișcarea din timpul spălării este agresivă și poate deteriora materialul. Pentru protecție, pune pantofii într-un sac pentru rufe și adaugă prosoape în cuvă pentru a reduce impactul.

Dacă nu pot fi spălați la mașină, curăță-i manual sau doar pe zonele pătate. Aceste metode sunt mai blânde și pot menține aspectul încălțărilor.

Sutienele și spălarea la mașină

Sutienele pot fi spălate la mașină doar dacă eticheta permite acest lucru, însă sunt articole delicate, realizate din materiale sensibile precum dantela sau mătasea. Din acest motiv, se pot deteriora ușor în timpul spălării. În plus, agrafele deschise pot agăța alte haine.

Spălarea manuală rămâne varianta mai sigură, mai ales în cazul modelelor cu sârmă, care se pot deforma. Dacă alegi totuși mașina de spălat, folosește saci speciali pentru rufe sau fețe de pernă, selectează un program delicat și evită uscătorul. Uscă sutienele la aer, sprijinite de mijlocul cupelor, nu de bretele.

Îngrijirea catifelei

Pentru hainele din catifea, curățarea chimică este de obicei cea mai sigură variantă, deoarece ajută la menținerea texturii materialului.

Dacă apar cute, poți folosi aburul, întorcând haina pe dos, sau poți călca materialul pe dos, cu un prosop sub el, pentru protecție.

Pentru reîmprospătarea aspectului, scutură ușor materialul în timp ce se usucă și periază-l delicat cu o perie specială pentru catifea.

Nu supraîncărca niciodată mașina de spălat

Supraîncărcarea mașinii de spălat împiedică mișcarea corectă a hainelor în tambur, ceea ce reduce eficiența spălării. Detergentul nu se distribuie uniform, iar hainele se pot șifona mai tare.

Pentru rezultate corecte, umple cuva doar până la aproximativ trei sferturi din capacitate.