De ce tastatura nu e în ordine alfabetică: Cum a supraviețuit QWERTY timp de peste 140 de ani

La prima vedere, ar părea logic ca tastatura să fie în ordine alfabetică, însă realitatea e mult mai interesantă. Motivul datează încă din vremurile mașinilor de scris manuale. Inițial, acestea aveau tastele aranjate exact alfabetic, dar foarte repede s-a observat că acest aranjament crea probleme.

La tastarea rapidă, barele de tipar se blocau frecvent, mai ales când erau apăsate consecutiv anumite litere. Contrar mitului popular, layout-ul QWERTY nu a fost creat pentru a încetini dactilografii. În schimb, scopul a fost să prevină blocajele și să eficientizeze tastarea, potrivit medium.

Cum s-a născut QWERTY

Inventatorul tastaturii, Christopher Latham Sholes, a experimentat timp de cinci ani cu diverse rearanjări, încercând să reducă coliziunile între barele de tipar. Soluția a fost să plaseze perechile de litere frecvent folosite, precum „th” sau „st”, astfel încât barele să nu fie vecine.

În 1873, asociatul lui Sholes, James Densmore, a vândut drepturile de fabricație pentru mașina de scris Sholes & Glidden către E. Remington and Sons, care a realizat ajustările finale și a creat tastatura aproape identică cu QWERTY-ul modern. Această versiune a devenit standard odată cu succesul mașinii de scris Remington №2 din 1878, prima care includea atât litere mari, cât și mici, folosind tasta Shift.

Alternativa Dvorak

Există și alte layout-uri, cum ar fi Dvorak, care încearcă să minimizeze mișcarea degetelor și să alterneze mâinile cât mai mult. Toate literele cele mai frecvent folosite sunt plasate pe rândul de bază, astfel încât degetele să se miște cât mai puțin.

Mâna stângă acoperă vocalele și câteva consoane, iar mâna dreaptă doar consoane, ceea ce face ca foarte puține cuvinte să fie scrise doar cu o mână.

Eficiența QWERTY

Alternarea mâinilor în timpul tastării este esențială: în timp ce o mână tastează, cealaltă se pregătește pentru următoarea literă, ceea ce crește viteza și reduce erorile. De fapt, în engleză, mii de cuvinte pot fi scrise folosind doar mâna stângă, iar doar câteva sute folosind doar mâna dreaptă.

Contrar mitului popular, QWERTY a fost gândit pentru a crește viteza de tastare, plasând literele frecvent folosite mai departe, astfel încât mâinile să alterneze.

Tastaturile de calculator

Primele terminale de calculator, precum Teletype, au preluat layout-ul QWERTY și au adăugat taste speciale precum ESC. Ulterior, tastaturile au primit și taste funcționale sau săgeți. După standardizarea PC-urilor în anii ’80, QWERTY a rămas layout-ul standard.

Cuvintele „typewriter”, „proprietor”, „perpetuity” și „repertoire” sunt cele mai lungi cuvinte care pot fi scrise folosind doar rândul de sus al tastelor.

Half-QWERTY pentru telefoane

Pe telefoanele mobile, unele tastaturi folosesc un layout Half-QWERTY, combinând un keypad alfanumeric cu unul QWERTY. Două caractere împart aceeași tastă pentru a economisi spațiu. De exemplu, pe telefoanele vechi, mai multe litere împart aceeași tastă.

Astfel, tastatura pe care o folosim zilnic, fie la serviciu, fie în timpul liber, își are rădăcinile în mașinile de scris mecanice și a ajuns până în zilele noastre - pe telefoanele mobile, QWERTY reușind să rămână un standard practic și fascinant.