Mihaela Bilic, semnal de alarmă pentru români. "Punem prea mult ulei. Punct!"

"Noi punem prea mult ulei. Punct. Şi atenţie. Şi grecii fac asta. Grecii, cu uleiul lor de măsline, au nişte siluete planturoase, pentru că au acelaşi păcat ca noi. Uleiul de măsline are nişte calităţi, cel de floarea soarelui altele. Fiecare ulei vine cu alţi acizi graşi.

Culmea este că şi amărâtul ăsta de ulei de cocos şi de palmier îl avem în toate produsele. Aici e tristeţea. Eu am păstrat ambalaje, cutii de îngheţată, etc. Şi văd, am dovada, că s-au schimbat ingredientele la aceiaşi producători. Eu mă bucuram că acum 5 ani de zile la noi pe etichete scria în continuare "zahăr". Uitaţi-vă că pe cele mai multe etichete de la noi de acum scrie "sirop de glucoză/fructoză".

Deci lucrurile astea vin peste noi, că vrem sau nu. Uleiul de cocos sau palmier, din punct de vedere al prăjitului, este foarte stabil. Dacă vrei să prăjeşti ceva fără să influenţezi gustul, este ideal. Problema este că face nişte aberaţii din punctul de vedere al mediului, că s-au distrus pădurile. Şi pentru că e ieftin, e risc să consumăm prea mult. Ar trebui să fie o filozofie, să ne dorim să mâncăm mai puţin. Şi să fim ajutaţi de societate, pentru că atunci când lucrurile sunt mai de calitate şi mai scumpe, vom mânca mai puţin. Dar în continuare suntem la cel mai ieftin supermarket. Cumpărăm 5 sticle de ulei. În uleiul de floarea soarelui, spre exemplu, sunt Omega 6, acizi esenţiali pro inflamatori. De asta avem această inflamaţie, pentru că în alte ţări nu se mănâncă atât de mult ulei de floarea soarelui", a declarat Mihaela Bilic în cadrul podcastului lui Damian Drăghici.

Care sunt fructele ideale ale verii

Într-o postare pe pagina de Facebook, medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre fructele ideale ale verii.

Potrivit Mihaelei Bilic, caisele și piersicile sunt considerate fructele ideale ale verii. Ele sunt prietenoase cu digestia și silueta, având un conținut mare de pectine și sorbitol. Medicul a explicat faptul că pectinele sunt fibre solubile care cresc senzația de sațietate și reduc absorția de grăsimi și zahăr, iar sorbitolul satisface pofta de dulce cu 30% mai puține calorii.

„Sunt prin definiție fructele verii. Sunt portocalii, parfumate și zemoase. Sunt prietenoase cu digestia și cu silueta. Este vorba de caise și piersici de care trebuie să profităm, sezonul lor e scurt și ține doar 3 luni pe an, din iunie până în august.

De ce putem considera caisele desertul ideal al verii? Spre deosebire de pepeni și struguri, caisele satisfac eficient pofta de dulce și nu îngrașă. Secretul stă în conținutul mare de pectine și sorbitol. Pectinele sunt fibre solubile care se umflă la contactul cu apa, cresc senzația de sațietate și reduc absorția de grăsimi și zahăr în sînge. Sorbitolul este un alcool de zahăr care satisface gustul dulce, dar are 30% mai puține calorii și se absoarbe lent/parțial.", a scris Mihaela Bilic.

