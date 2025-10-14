€ 5.0879
|
$ 4.4034
|

Subcategorii în Mallcast

 
Data publicării: 20:41 14 Oct 2025

Legi ciudate din lume care te vor lăsa fără cuvinte: de la lenjerie intimă obligatorie, la nume aprobate de guvern
Autor: Iulia Horovei

Colaj DCNews/ Sursa foto: Freepik&Pixabay
 

Legile diferă radical de la o țară la alta, iar unele pot părea cu adevărat bizare.

De la obligația de a purta lenjerie intimă în Thailanda până la regula care interzice săruturile în gările din Franța, multe dintre legile lumii pot părea bizare pentru unii oameni, dar ele reflectă, de fapt, valori culturale, tradițiile sau nevoile practice din anumite zone de pe glob, potrivit Global Rescue.

Iată câteva dintre cele mai neobișnuite legi din lume:

Thailanda: Obligația de a purta lenjerie intimă

În Thailanda, este ilegal să ieși din casă fără lenjerie intimă. Măsură e menită să evite situațiile indecente în spațiile comune. Deși prevederea există oficial în codul juridic, aplicarea ei în viața de zi cu zi este extrem de rară, iar încălcările sunt în general tolerate, fiind mai mult un element de disciplină morală decât o sancțiune frecventă.

Franța: Interdicția săruturilor în gări

În Franța, există o lege veche, datând din 1910, care interzice săruturile pe peroanele gării. Scopul acestei reglementări era să prevină întârzierile trenurilor cauzate de despărțirile prelungite între călători și cei dragi, asigurând astfel circulația fluidă și punctualitatea transportului feroviar.

Danemarca: Nume aprobate de stat

În Danemarca, părinții sunt obligați să aleagă un nume pentru copil dintr-o listă oficială aprobată de guvern, care include doar prenume considerate social acceptabile. În cazul în care doresc să dea copilului un nume mai neobișnuit sau creativ, trebuie să obțină mai întâi o permisiune specială de la autorități.

China: Reîncarnarea, doar cu aprobarea statului

În 2007, autoritățile chineze au introdus o lege care obligă călugării tibetani să obțină aprobarea guvernului înainte de a se reîncarna. Deși această regulă poate părea ciudată pentru observatorii străini, ea are implicații politice semnificative, vizând controlul asupra conducerii spirituale și influenței religioase în regiunea Tibet.

Cipru: Fără gustări la volan

În Cipru, legislația rutieră interzice consumul de alimente sau băuturi în timp ce conduci. Scopul acestei măsuri este de a reduce distragerile la volan, contribuind astfel la prevenirea accidentelor și la creșterea siguranței rutiere.

Italia: Hrănirea porumbeilor, interzisă. Fără pești aurii vânduți în bol de sticlă

În Veneția, hrănirea porumbeilor este interzisă pentru a proteja clădirile istorice de deteriorările cauzate de excremente. Totodată, la Roma, vânzarea peștilor aurii în boluri de sticlă este ilegală, considerată o formă de cruzime față de animale, deoarece aceștia nu primesc suficient oxigen.

Fără suveniruri naturale

Pe plajele din Sardinia, este interzis să iei nisip, scoici sau pietricele. Autoritățile pot aplica amenzi de până la 3.000 de euro pentru protejarea ecosistemului.

Grecia: Fără tocuri la Acropole

La Acropole, celebrul sit antic din Atena, vizitatorii nu au voie să poarte încălțăminte cu toc. Această restricție a fost impusă pentru a proteja marmura antică de zgârieturi și deteriorări, păstrând astfel integritatea și frumusețea monumentelor istorice. Regulile urmăresc să reducă uzura cauzată de traficul pietonal intens și să asigure că generațiile viitoare se pot bucura de situl istoric în aceeași stare impresionantă în care se află astăzi.

Germania: Să nu rămâi fără benzină pe autostradă

Pe faimoasele Autobahn din Germania opririle nejustificate și rămânerea fără combustibil sunt strict interzise. Legea are scopul de a menține siguranța și fluiditatea traficului, deoarece vehiculele oprite în mod neașteptat pot provoca accidente sau blocaje majore. Șoferii trebuie să fie atenți să planifice alimentarea și să nu subestimeze distanțele dintre stațiile de carburant, pentru a evita sancțiuni și posibile situații periculoase pe autostrăzile cu viteze ridicate.

Aceste legi neobișnuite, uneori amuzante sau surprinzătoare, reflectă diversitatea culturală și prioritățile practice ale diferitelor țări. Totuși, înainte de a călători într-un alt stat sau într-o zonă mai îndepărtată, nu uita să te documentezi în prealabil asupra legilor locale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

legi ciudate din lume
curiozitati de pe glob
lifestyle
legi bizare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Cum poți beneficia de consultații și analize gratuite la medicul de familie. Ministerul Sănătății: Nu ai nevoie de asigurare medicală
Publicat acum 5 minute
Primarul din Odesa, lăsat fără cetățenie de Zelenski. Motivul din spatele deciziei
Publicat acum 26 minute
România va exporta combustibil nuclear Argentinei. De ce nu este o veste bună
Publicat acum 30 minute
Teroare pe străzi. Hamas execută public presupuși colaboratori cu Israelul
Publicat acum 32 minute
Serviciile ruse acuză mai mulți opozanți ai lui Putin de complot pentru „preluarea violentă a puterii” și terorism
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 12 Oct 2025
Boala care l-a oprit pe Cosmin Seleși din drumul spre Athos: A fost un semn de la Dumnezeu
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close