Legi ciudate din lume care te vor lăsa fără cuvinte: de la lenjerie intimă obligatorie, la nume aprobate de guvern

De la obligația de a purta lenjerie intimă în Thailanda până la regula care interzice săruturile în gările din Franța, multe dintre legile lumii pot părea bizare pentru unii oameni, dar ele reflectă, de fapt, valori culturale, tradițiile sau nevoile practice din anumite zone de pe glob, potrivit Global Rescue.

Iată câteva dintre cele mai neobișnuite legi din lume:

Thailanda: Obligația de a purta lenjerie intimă

În Thailanda, este ilegal să ieși din casă fără lenjerie intimă. Măsură e menită să evite situațiile indecente în spațiile comune. Deși prevederea există oficial în codul juridic, aplicarea ei în viața de zi cu zi este extrem de rară, iar încălcările sunt în general tolerate, fiind mai mult un element de disciplină morală decât o sancțiune frecventă.

Franța: Interdicția săruturilor în gări

În Franța, există o lege veche, datând din 1910, care interzice săruturile pe peroanele gării. Scopul acestei reglementări era să prevină întârzierile trenurilor cauzate de despărțirile prelungite între călători și cei dragi, asigurând astfel circulația fluidă și punctualitatea transportului feroviar.

Danemarca: Nume aprobate de stat

În Danemarca, părinții sunt obligați să aleagă un nume pentru copil dintr-o listă oficială aprobată de guvern, care include doar prenume considerate social acceptabile. În cazul în care doresc să dea copilului un nume mai neobișnuit sau creativ, trebuie să obțină mai întâi o permisiune specială de la autorități.

China: Reîncarnarea, doar cu aprobarea statului

În 2007, autoritățile chineze au introdus o lege care obligă călugării tibetani să obțină aprobarea guvernului înainte de a se reîncarna. Deși această regulă poate părea ciudată pentru observatorii străini, ea are implicații politice semnificative, vizând controlul asupra conducerii spirituale și influenței religioase în regiunea Tibet.

Cipru: Fără gustări la volan

În Cipru, legislația rutieră interzice consumul de alimente sau băuturi în timp ce conduci. Scopul acestei măsuri este de a reduce distragerile la volan, contribuind astfel la prevenirea accidentelor și la creșterea siguranței rutiere. Italia: Hrănirea porumbeilor, interzisă. Fără pești aurii vânduți în bol de sticlă

În Veneția, hrănirea porumbeilor este interzisă pentru a proteja clădirile istorice de deteriorările cauzate de excremente. Totodată, la Roma, vânzarea peștilor aurii în boluri de sticlă este ilegală, considerată o formă de cruzime față de animale, deoarece aceștia nu primesc suficient oxigen.

Fără suveniruri naturale

Pe plajele din Sardinia, este interzis să iei nisip, scoici sau pietricele. Autoritățile pot aplica amenzi de până la 3.000 de euro pentru protejarea ecosistemului.

Grecia: Fără tocuri la Acropole

La Acropole, celebrul sit antic din Atena, vizitatorii nu au voie să poarte încălțăminte cu toc. Această restricție a fost impusă pentru a proteja marmura antică de zgârieturi și deteriorări, păstrând astfel integritatea și frumusețea monumentelor istorice. Regulile urmăresc să reducă uzura cauzată de traficul pietonal intens și să asigure că generațiile viitoare se pot bucura de situl istoric în aceeași stare impresionantă în care se află astăzi.

Germania: Să nu rămâi fără benzină pe autostradă

Pe faimoasele Autobahn din Germania opririle nejustificate și rămânerea fără combustibil sunt strict interzise. Legea are scopul de a menține siguranța și fluiditatea traficului, deoarece vehiculele oprite în mod neașteptat pot provoca accidente sau blocaje majore. Șoferii trebuie să fie atenți să planifice alimentarea și să nu subestimeze distanțele dintre stațiile de carburant, pentru a evita sancțiuni și posibile situații periculoase pe autostrăzile cu viteze ridicate.