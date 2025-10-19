€ 5.0889
Data actualizării: 23:35 19 Oct 2025 | Data publicării: 23:34 19 Oct 2025

Cum a apărut șiretul, obiectul aparent banal cu o istorie surprinzător de lungă
Autor: Iulia Horovei

Sursa foto: Freepik
 

Îl ai la multe perechi de încălțăminte din casă, dar probabil nu te-ai gândit niciodată cât de vechi și fascinant este… șiretul.

Originile șiretului: o invenție atât de veche încât pare magică

Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au simțit nevoia de a-și fixa încălțămintea pentru confort și siguranță. Arheologii au descoperit dovezi că șireturile sunt aproape la fel de vechi ca și pantofii în sine. În urmă cu aproximativ 5.000 de ani, în perioada Neoliticului târziu și a Epocii Bronzului, oamenii experimentau cu materiale diverse pentru a-și lega încălțămintea, influențând astfel confortul, fixarea și chiar stilul. Se crede că unele triburi foloseau modele specifice de șireturi pentru a se diferenția de alte comunități, potrivit locklaces.com.

Primele șireturi erau esențiale pentru nomazi și vânători, care aveau nevoie să parcurgă distanțe lungi fără să-și rănească picioarele. Gândindu-te la drumețiile lungi pe un teren accidentat, fără încălțăminte bine fixată, nu poți să nu apreciezi ingeniozitatea acestor oameni.

Pe măsură ce omenirea a evoluat, la fel au făcut-o și șireturile. Ele au trecut de la simpla funcționalitate la a fi elemente estetice și simboluri ale modei, adaptându-se nevoilor profesionale și recreative ale oamenilor.

De la Ötzi și Areni-1 la civilizațiile antice

Cea mai veche încălțăminte descoperită de arheologi este pantoful Areni-1, datând de acum 5.500 de ani. Confecționat dintr-o singură bucată de piele de vită și prevăzut cu șireturi din piele, acest pantof semăna surprinzător de mult cu modelele moderne. Era indispensabil pentru triburile nomade, care aveau nevoie să călătorească rapid și în siguranță.

Un alt exemplu celebru este Ötzi, omul înghețat din 3300 î.Hr., ale cărui încălțări erau complexe, realizate din piele de urs și cerb, cu șireturi din cânepă și frânghie. Această inventivitate timpurie demonstrează că oamenii au fost mereu preocupați de confortul și siguranța picioarelor lor, cu mii de ani înainte de industrializare.

În Grecia și Roma antică, șireturile de piele fixau sandalele carbatine la picior și glezne, iar încălțămintea începea să fie gândită nu doar pentru funcție, ci și pentru potrivirea dreapta/stânga și pentru comoditate.

Epoca modernă și evoluția șiretului

În 1790, englezul Harvey Kennedy a patentat șiretul modern, introducând agletul - vârful de metal sau plastic care protejează șiretul și facilitează trecerea prin găurile pantofului. Această inovație simplă a făcut ca șireturile să fie mai durabile și mai ușor de folosit.

În secolul al XIX-lea, odată cu Revoluția Industrială, șireturile au început să fie produse în masă din materiale precum bumbacul cerat, ceea ce le-a făcut accesibile majorității oamenilor. În secolul al XX-lea, au apărut variante elastice și sisteme de închidere rapidă, precum Velcro, iar în secolul al XXI-lea unele mărci au introdus șireturi auto-ajustabile sau materiale prietenoase cu mediul.

Așa că, următoarea dată când te încalți și-ți legi șireturile, amintește-ți că nu e un obiect atât de banal precum mulți dintre noi îl consideră. Șireturile au evoluat timp de milenii, de la simple benzi de piele la sisteme sofisticate care ne fac viața mai comodă și mai practică. În fiecare zi, fără să ne gândim prea mult, beneficiem de o invenție care a transformat fundamental modul în care ne protejăm picioarele.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

siret
sireturi
curiozitati
lifestyle
