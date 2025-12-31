Curs valutar BNR. Câți lei costă azi, 1 euro, în ultima zi din 2025

Moneda naţională s-a depreciat miercuri în comparație cu euro, calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0985 lei, în creştere cu 0,22 bani (+0,04%) faţă de cotaţia anterioară, 5,0963 lei.

Leul a pierdut teren față de dolarul american, dar s-a apreciat față de francul elvețian

Leul a pierdut teren şi în faţa dolarului american, cotat la 4,3417 lei, mai mult cu 1,31 bani (+0,3%), comparativ cu marţi, când a fost 4,3286 lei.

Vezi și - Leva bulgărească dispare de la 1 ianuarie 2026. Ce poți face cu banii rămași. Dan Suciu (BNR), precizări importante pentru români

Moneda naţională s-a apreciat în comparație cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4743 lei, în scădere cu 1,68 bani (-0,3%), faţă de 5,4911 lei, cotaţia precedentă.

Ieftinire pentru gramul de aur

Gramul de aur s-a ieftinit, miercuri, până la valoarea de 601,0836 lei, de la 609,8475 lei, în şedinţa anterioară.

Vezi și - Cum să-ți cumperi aur ca un investitor: este cel mai sigur, investiție de salvare! Sfaturile economistului Adrian Negrescu