Cum să-ți cumperi aur ca un investitor: este cel mai sigur, investiție de salvare! Sfaturile economistului Adrian Negrescu

Cotația aurului a urcat luni la 3.604,70 dolari/uncia, după ce datele economice americane au arătat crearea a doar 22.000 de locuri de muncă în august, iar șomajul a crescut la cel mai ridicat nivel din 2021. Aceste date au crescut așteptările pentru reducerea dobânzii de politică monetară de către Rezerva Federală a Statelor Unite, ceea ce face aurul mai atractiv.

Aurul este susținut și de tensiunile geopolitice și de politica Chinei, care și-a majorat rezervele de aur pentru a zecea lună la rând. Analiştii băncii americane Goldman Sachs Group Inc. au estimat recent că preţul aurului ar putea ajunge la aproape 5.000 de dolari uncia, dacă independenţa Rezervei Federale americane ar fi prejudiciată şi investitorii şi-ar transfera doar o mică parte din fondurile lor din obligaţiuni emise de Trezoreria americană în lingouri de aur, relatează Agerpres.

Adrian Negrescu: Investiția în aur este cea mai sigură

În acest context, l-am contactat pe economistul Adrian Negrescu pentru a-l întreba dacă în acest moment mai este sigur să investim în aur.

"Aurul a reprezentat întotdeauna o investiție de rezervă, o investiție de salvare, pentru marea majoritate a investitorilor speriați de fenomenul inflației, speriați de performanțele acțiunilor, într-un context economic extrem de volativ. Aurul a fost și reprezintă una dintre cele mai profitabile investiții pe termen mediu și lung.

Este o investiție care asigură celor care au timp 5-10-15 ani să aștepte un randament mai bun decât orice altă investiție din piață. De ce? Pentru că investiția în aur este cea mai sigură văzută de investitori, este palpabilă, în sensul că există o legătură directă între deținerea metalului nobil și valoarea acestuia, și reprezintă în vremuri tulburi precum cele prin care trece, un sentiment de încredere și de stabilitate", ne-a explicat Adrian Negrescu.

Sfaturi pentru români. Cum să investești corect în aur

Totodată, economistul a venit cu mai multe sfaturi pentru românii care vor să investească în aur.

"Românii dacă vor să investească în aur trebuie să fie foarte atenți. Nu este neapărat nevoie să cumpere inele, lanțuri sau cine știe ce podoabe din aur. Au varianta de a cumpăra lingouri emise de către băncile din piață sau de a cumpăra opțiuni, adică titluri valorice emise în baza acestui metal rar. Deci nu este nevoie neapărat să deții aur ca într-adevăr să profiți de randamentul acestui metal.

Mai mult decât atât, un sfat pe care îl dau celor care vor să investească în aur este să evite achiziția de bijuterii simple pentru că atunci când cumpără aur de acest tip plătesc și prețul manoperei, lucru care în momentul în care vor dori să îl vândă s-ar putea să reprezinte un minus, adică s-ar putea să obțină mai puțini bani decât și-ar dori, în baza acestui tip de investiție. Altfel spus, investiți în lingouri dacă vă permiteți, investiți mai degrabă în opțiuni, în titluri emise pe baza acestui metal rar, cum de altfel sunt foarte bune investițiile și în argint, platină și alte metale prețioase", a mai spus Adrian Negrescu.

