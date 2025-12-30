€ 5.0963
DCNews Economie Curs valutar BNR 30 decembrie 2025
Data publicării: 14:14 30 Dec 2025

Curs valutar BNR 30 decembrie 2025
Autor: Andrei Itu

bani euro Bancnote Euro - ilustrativ: Pexels
 

Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de marți, 30 decembrie 2025.

Moneda naţională s-a depreciat marţi în comparație cu euro, calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0963 lei, în creştere cu 0,43 bani (+0,08%) faţă de cotaţia anterioară, 5,0920 lei.

Leul a pierdut teren şi în faţa dolarului american, cotat la 4,3286 lei, mai mult cu 0,51 bani (+0,1%), în comparație cu luni, când s-a situat la 4,3235 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în comparațiee cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4911 lei, în creştere cu 1,17 bani (+0,2%), faţă de 5,4794 lei, cotaţia precedentă.

Gramul de aur s-a ieftinit, marţi, până la valoarea de 609,8475 lei, de la 620,0806 lei, în şedinţa anterioară.

Cursul valutar BNR 30 decembrie 2025

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, marţi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0963
1 Dolar american USD 4,3286
1 Dolar australian AUD 2,9036
1 Leva bulgărească BGN 2,6057
1 Dolar canadian CAD 3,1630
1 Franc elveţian CHF 5,4911


1 Coroană cehă CZK 0,2101
1 Coroană daneză DKK 0,6823
1 Liră egipteană EGP 0,0907
1 Liră sterlină GBP 5,8521
100 Forinţi maghiari HUF 1,3195
100 Yeni japonezi JPY 2,7775
1 Leu moldovenesc MDL 0,2581


1 Coroană norvegiană NOK 0,4313
1 Zlot polonez PLN 1,2052
1 Rublă rusească RUB 0,0550
1 Coroană suedeză SEK 0,4713
1 Liră turcească TRY 0,1007
1 Rand sud-african ZAR 0,2602
1 Real brazilian BRL 0,7770
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6193
1 Rupie indiană INR 0,0482
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2998
1 Peso mexican MXN 0,2410
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5136
1 Dinar sârbesc RSD 0,0434


1 Hryvna ucraineană UAH 0,1020
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1786
1 Baht thailandez THB 0,1377
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5562
1 Shekel israelian ILS 1,3612
100 Rupii indoneziene IDR 0,0258
1 Peso filipinez PHP 0,0735
100 Coroane islandeze ISK 3,4575
1 Ringgi malaysian MYR 1,0696
1 Dolar singaporez SGD 3,3751
1 Gram de aur XAU 609,8475
1 DST XDR 5,9352

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României, în baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să facă operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea folosirii cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

Deschidere în scădere pentruru Bursa de Valori Bucureşti (BVB) în şedinţa de marţi

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere şedinţa de marţi. Rulajul se cifra la 6,8 milioane de lei (1,3 milioane euro), după primele 30 de minute de tranzacţionare.

Indicele principal BET, ce arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o scădere de 0,16%. Indicele BET-Plus, ce arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, era pe minus cu 0,15%.

De asemenea, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, se deprecia cu 0,12%, iar reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a urcat cu 0,11%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor creştea cu 0,11%. BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, consemna o scădere de 0,13%.

Indicele BET AeRO, ce include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, scădea cu 0,08%.

Cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor 

Potrivit datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Armătura (+4,65%), Prebet Aiud (+2,16%) şi Bittnet Systems Bucureşti (+1,35%).

Pe de altă parte, în scădere se aflau acţiunile Comelf (-8%), Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră (-1,89%) şi Romgaz (-1,1%), scrie Agerpres.

Vezi și -  Cum să-ți cumperi aur ca un investitor: este cel mai sigur, investiție de salvare! Sfaturile economistului Adrian Negrescu 

curs valutar bnr
