Gramul de aur a sărit de 600 de lei, după o creștere fără precedent. Cât costa la începutul anului ”refugiul bogaților”

Curs BNR, evoluția prețului aurului din 2024 până astăzi: și-a dublat valoarea

604,5466 lei costă un gram de aur astăzi, 20 decembrie 2025, conform raportului BNR de vineri, valabil sâmbătă, duminică, dar și luni. Cotația aurului pare că nu se mai oprește din crescut.

La începutul anului 2024, prețul aurului a sărit, pentru prima dată, de 300 de lei. Până la sfârșitul anului 2024 a trecut de 400 de lei.

La începutul lui 2025, în 3 ianuarie, prețul aurului era cotat la 412,9649. În 8 septembrie, a sărit de 500 de lei, de la 496,3229 în 5 septembrie la 502,5817 în 8 septembrie. În 12 decembrie 2025, a înregistrat un salt spectaculos, de la 589,4810 ziua precedentă la 604,2300 lei, o creștere cu 14,749 lei, creștere fără precedent de la o zi la alta.

Aurul, refugiul bogaților

Aurul este considerat un ”refugiu al bogaților” care aleg să-l cumpere în vremuri de criză, de la instabilitate economică, la război, tocmai datorită independenței față de guverne și de băncile centrale. Prin urmare, aurul nu fluctuează nici în funcție de monede, care-și pierd valoarea prin inflație. În plus, istoric, aurul a reprezentat un refugiu, fiind un simbol al stabilității, indiferent de vremuri. Pentru bogați, dar și pentru investitorii clasici, aurul este o ancoră, în vremuri de imprevizibilitate financiară.

”Randament mai bun decât orice altă investiție de pe piață”

"Aurul a reprezentat întotdeauna o investiție de rezervă, o investiție de salvare, pentru marea majoritate a investitorilor speriați de fenomenul inflației, speriați de performanțele acțiunilor, într-un context economic extrem de volativ. Aurul a fost și reprezintă una dintre cele mai profitabile investiții pe termen mediu și lung. Este o investiție care asigură celor care au timp 5-10-15 ani să aștepte un randament mai bun decât orice altă investiție din piață. De ce? Pentru că investiția în aur este cea mai sigură văzută de investitori, este palpabilă, în sensul că există o legătură directă între deținerea metalului nobil și valoarea acestuia, și reprezintă în vremuri tulburi precum cele prin care trece, un sentiment de încredere și de stabilitate" explica economistul Adrian Negrescu pentru DCNews.