Stiri

DCNews Stiri Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Data actualizării: 22:04 30 Ian 2026 | Data publicării: 22:03 30 Ian 2026

EXCLUSIV Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Autor: Ioan-Radu Gava

claudiu-nasui_18113100 Sursa foto Agerpres

Claudiu Năsui, deputat al Uniunii Salvați România, a spus care este țara care a renăscut din cenușă, ca urmare a unor politici publice bine aplicate.

În cadrul unui dialog cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, la emisiunea Ce Se Întâmplă, la DC News, Claudiu Năsui, deputat USR și fost ministru al Economiei, a vorbit despre miracolul argentinian, unde Javier Milei a reușit, în nici doi ani, să aducă țara de la deficit bugetar la excedent și să scoată milioane de oameni din sărăcie.

„Există o țară din America de Sud, numită Argentina, cu un președinte excentric. Știu că sunteți fan al lucrurilor care se întâmplă acolo, nu neapărat fan Milei. De ce sunteți fan Argentina, ce au făcut acolo?“, a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Sunt fan al măsurilor care s-au luat în Argentina. Ei au aplicat exact ce susțin eu că trebuia aplicat în România, dar nu numai. Înainte să fie ales Javier Milei în Argentina, 100 de mari economiști au semnat o scrisoare deschisă, pe care au trimis-o publicului argentinian și în care le spuneau oamenilor ca nu cumva să-l aleagă pe Milei, fiindcă va fi un dezastru economic. De ce? Pentru că Milei este un liberal libertarian, adică susține un stat mai mic, cu mai puțină putere politică și mai multă putere cetățenilor.

El a făcut lucrul acesta din prima zi. El nu a început cu creșteri de taxe, deși Argentina era în groapă mai rău decât România. Milei a zis că nu crește taxe, ci taie cheltuieli. A tăiat 6% din PIB cheltuieli, iar într-un singur an a făcut Argentina să treacă de la deficit la excedent. Este prima dată, de când Argentina există ca stat, când s-a întâmplat acest lucru. E ceva absolut extraordinar!“, a spus Claudiu Năsui.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Cheltuielile ascunse de Guvernul Bolojan. Năsui, USR: Sub dl. Ciolacu au rămas relativ constante, sub dl. Bolojan au explodat!

Claudiu Năsui: Foarte multe țări se vor inspira de la Argentina

De asemenea, Claudiu Năsui consideră că Argentina va fi luată ca model de tot mai multe țări, cu atât mai mult cu cât schimbarea în bine s-a văzut pe termen scurt, lucru care nu s-a mai întâlnit vreodată în istorie.

„Inflația s-a prăbușit. Dar cel mai important indicator - mai ales pentru socialiști, care spun că le pasă de săraci și de cei nevoiași - e că sărăcia s-a înjumătățit. Și acum este mare, dar e la jumătate. Eu îl ascultam pe Javier Milei înainte să fie ales și el spunea că îi trebuie minim doi ani ca să salveze Argentina. Într-un an s-au văzut rezultatele. Forțele acestea ale pieței au fost atât de eficiente încât l-au luat și pe el prin surprindere“, a mai zis Claudiu Năsui.

„Ăsta e un exemplu practic de reușită, nu puteam să ne inspirăm?“, a insistat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

„Eu cred că foarte multe țări se vor inspira. De aceea spun că probabil cel mai bun lucru care s-a întâmplat ideii de libertate în lume, de la căderea zidului Berlinului și până acum, este că a fost ales Javier Milei. Va fi un exemplu și pentru celelalte țări. Va fi cert că poți să scazi sărăcia, că sărăcia nu e o fatalitate, falimentul nu e o fatalitate și pot fi evitate, dacă faci ce trebuie. Niciodată în istorie nu au mai fost diferențe atât de mari care să se vadă atât de rapid. Să ieși din groapă atât de repede și să îmbunătățești viața atâtor milioane de oameni“, a conchis Claudiu Năsui.

Comentarii

