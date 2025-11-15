Zeci de răniţi în Argentina, după o explozie într-o zonă industrială

O explozie puternică a zguduit vineri o zonă industrială din localitatea Ezeiza, situată la sud de Buenos Aires, provocând un incendiu de amploare și rănirea a cel puțin 22 de persoane, au anunțat autoritățile argentiniene.

„Exploziile și incendiul în curs la diverse instalații sunt teribile”, a declarat primarul Gaston Granados pentru postul C5N, precizând că locuința sa, aflată la aproximativ 500 de metri de parcul industrial Spegazzini, a suferit pagube în urma suflului. Mai multe familii din zonă au fost evacuate preventiv.

Potrivit medicului Carlos Santoro, șeful clinicii unde au fost duși răniții, printre victime se află o femeie însărcinată aflată la terapie intensivă din cauza intoxicației și o persoană care a suferit un stop cardiac.

Cauza deflagrației rămâne necunoscută, însă focul continuă să se extindă și afectează cel puțin cinci instalații industriale. Zona, aflată în proximitatea aeroportului internațional Ezeiza, găzduiește companii din domeniul chimic, depozite de pneuri și un centru de arhivare Iron Mountain, ceea ce îngreunează intervenția pompierilor.

Aproximativ 20 de echipaje încearcă să stingă flăcările, iar unul dintre drumurile de acces către sit a fost închis din motive de siguranță.