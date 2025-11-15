€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Internațional Zeci de răniţi în Argentina, după o explozie într-o zonă industrială
Data publicării: 08:50 15 Noi 2025

Zeci de răniţi în Argentina, după o explozie într-o zonă industrială
Autor: Mihai Ciobanu

incendiu - explozie
 

Scene de haos la Ezeiza: explozie puternică, clădiri zguduite și evacuări.

O explozie puternică a zguduit vineri o zonă industrială din localitatea Ezeiza, situată la sud de Buenos Aires, provocând un incendiu de amploare și rănirea a cel puțin 22 de persoane, au anunțat autoritățile argentiniene.

„Exploziile și incendiul în curs la diverse instalații sunt teribile”, a declarat primarul Gaston Granados pentru postul C5N, precizând că locuința sa, aflată la aproximativ 500 de metri de parcul industrial Spegazzini, a suferit pagube în urma suflului. Mai multe familii din zonă au fost evacuate preventiv.

Potrivit medicului Carlos Santoro, șeful clinicii unde au fost duși răniții, printre victime se află o femeie însărcinată aflată la terapie intensivă din cauza intoxicației și o persoană care a suferit un stop cardiac.

Cauza deflagrației rămâne necunoscută, însă focul continuă să se extindă și afectează cel puțin cinci instalații industriale. Zona, aflată în proximitatea aeroportului internațional Ezeiza, găzduiește companii din domeniul chimic, depozite de pneuri și un centru de arhivare Iron Mountain, ceea ce îngreunează intervenția pompierilor.

Aproximativ 20 de echipaje încearcă să stingă flăcările, iar unul dintre drumurile de acces către sit a fost închis din motive de siguranță.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

explozie
argentina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 36 minute
Protest pe DN1, sâmbătă: "Prea multe persoane și-au pierdut viața pe trecerea de pietoni"
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Kylian Mbappe, cel mai tânăr jucător care atinge borna de 400 de goluri în carieră
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Avertizare meteo valabilă sâmbătă dimineaţa în mai multe judeţe
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Rogobete propune ca intervenţiile stomatologice, care necesită anestezie generală, să se facă în spitalele publice de urgenţă
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Zeci de răniţi în Argentina, după o explozie într-o zonă industrială
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 13 Noi 2025
Cine face parte din „mafia imobiliară”? Două nume cerute
Publicat acum 21 ore si 8 minute
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 13 Noi 2025
Două vești BUNE pentru economia României! Adrian Negrescu: Este o gură de oxigen nesperată
Publicat pe 13 Noi 2025
UPDATE: Ipoteze în cazul fetiței de doi ani care a murit la dentist
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close