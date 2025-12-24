2025, ultimul an de pace în Europa? Viktor Orban: Bruxelles-ul vrea război

Viktor Orban, premierul Ungariei, declară că deciziile luate la summit-ul de la Bruxelles, care a avut loc săptămâna trecută, sunt de măsură a escalada conflictul din Ucraina și a intensifica confruntarea cu Rusia.

”Bruxelles-ul vrea război, Ungaria vrea pace”

Într-un interviu pentru Magyar Nemzet, Viktor Orban a afirmat, tranșant, că ”Ne-am apropiat de război. Săptămâna trecută, la Bruxelles, tot ce am reușit să facem a fost să încetinim ritmul de derivă către război. Au fost unii care au vrut să accelereze acest proces până la viteza maximă, iar noi am reușit să-i blocăm. Cu toate acestea, procesul nu s-a oprit. Am împiedicat doar accelerarea lui. Astăzi, în Europa există din nou două tabere: tabăra pro-război și tabăra pro-pace. În acest moment, forțele pro-război au avantajul. Bruxelles vrea război, Ungaria vrea pace”.

Întrebat dacă, în acest context, 2025 poate fi ultimul an de pace în Europa, Viktor Orban a răspuns că ”da”, adăugând că ”nu poate fi exclus”.

”A distrus industria europeană”

Premierul ungar critică UE pentru situația economică a țării: ”Economia maghiară suferă atât din cauza războiului, cât și din cauza declinului Uniunii Europene. Răspunsul UE la război, politica de sancțiuni a distrus industria europeană. Prețul energiei a devenit de două până la trei ori mai mare decât cel al concurenților noștri. Nu poți concura în aceste condiții. Cealaltă problemă este că Ungaria face parte dintr-o uniune în declin. Oricine face parte din ea se degradează odată cu ea”.