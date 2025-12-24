€ 5.0890
DCNews Stiri 2025, ultimul an de pace în Europa? Viktor Orban: Bruxelles-ul vrea război
Data publicării: 19:27 24 Dec 2025

2025, ultimul an de pace în Europa? Viktor Orban: Bruxelles-ul vrea război
Autor: Roxana Neagu

viktor orban Viktor Orban, premierul Ungariei/ Agerpres
 

Premierul ungar Viktor Orban, apropiat de Vladimir Putin, declară că anul 2025 ar putea fi ultimul de pace din Europa.

Viktor Orban, premierul Ungariei, declară că deciziile luate la summit-ul de la Bruxelles, care a avut loc săptămâna trecută, sunt de măsură a escalada conflictul din Ucraina și a intensifica confruntarea cu Rusia. 

”Bruxelles-ul vrea război, Ungaria vrea pace”

Într-un interviu pentru Magyar Nemzet, Viktor Orban a afirmat, tranșant, că ”Ne-am apropiat de război. Săptămâna trecută, la Bruxelles, tot ce am reușit să facem a fost să încetinim ritmul de derivă către război. Au fost unii care au vrut să accelereze acest proces până la viteza maximă, iar noi am reușit să-i blocăm. Cu toate acestea, procesul nu s-a oprit. Am împiedicat doar accelerarea lui. Astăzi, în Europa există din nou două tabere: tabăra pro-război și tabăra pro-pace. În acest moment, forțele pro-război au avantajul. Bruxelles vrea război, Ungaria vrea pace”.

Citește și: Uniunea Europeană împrumută 90 de miliarde de euro Ucrainei, fără dobândă. Cele 3 țări care nu vor contribui în niciun fel, deși au votat 

Întrebat dacă, în acest context, 2025 poate fi ultimul an de pace în Europa, Viktor Orban a răspuns că ”da”, adăugând că ”nu poate fi exclus”. 

”A distrus industria europeană”

Premierul ungar critică UE pentru situația economică a țării: ”Economia maghiară suferă atât din cauza războiului, cât și din cauza declinului Uniunii Europene. Răspunsul UE la război, politica de sancțiuni a distrus industria europeană. Prețul energiei a devenit de două până la trei ori mai mare decât cel al concurenților noștri. Nu poți concura în aceste condiții. Cealaltă problemă este că Ungaria face parte dintr-o uniune în declin. Oricine face parte din ea se degradează odată cu ea”. 

