Orban, afirmație neașteptată despre războiul Rusia-Ucraina: Nu e clar cine a început

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a pus vineri sub semnul întrebării cine a declanșat războiul dintre Rusia și Ucraina și a criticat liderii occidentali pentru sprijinul acordat Kievului.

Orban a afirmat că liderii Uniunii Europene își justifică sprijinul prezentând Ucraina drept o țară mică, care a fost atacată.

„Desigur, nu este chiar atât de mică”, a spus Orban, referindu-se la Ucraina. „Și nici nu este clar cine pe cine a atacat. Nu e clar cine a început. În orice caz, este o țară care a fost supusă violenței”, a completat liderul de la Budapesta.

Când președintele rus Vladimir Putin a lansat invazia la scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, el a declarat că două dintre obiectivele-cheie ale Moscovei erau „eliberarea Donbasului de regimul de la Kiev” și „demilitarizarea și denazificarea” țării.

În cadrul conferinței sale anuale de presă de vineri, Putin a apărat ceea ce Kremlinul numește o „operațiune militară specială” în Ucraina. „Nu ne considerăm responsabili pentru moartea oamenilor, pentru că nu noi am început războiul”, a spus Putin, ca răspuns la o întrebare, acuzând guvernul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de o „lovitură de stat”.

Ungaria, Slovacia și Cehia au ales să nu participe la programul de finanțare a Kievului

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a reacționat la declarațiile lui Orban printr-o postare pe rețelele sociale: „La fel de ‘neclar’ cum a fost și pentru conducerea Ungariei în 1939.”

Orban a făcut aceste declarații după summitul Consiliului European, unde liderii UE au convenit să contracteze împreună împrumuturi în valoare de 90 de miliarde de euro pentru a trimite ajutor financiar Ucrainei.

Ungaria, Slovacia și Cehia au ales să nu participe la programul de finanțare a Kievului, consolidându-și alianța sceptică față de Ucraina și aplicând o nouă lovitură unității Uniunii Europene, după ce liderii nu au reușit să ajungă la un acord privind utilizarea a peste 200 de miliarde de euro din activele statului rus înghețate pentru sprijinirea Ucrainei.

Orban a dezvăluit, de asemenea, înaintea summitului UE de joi, că Putin l-ar fi avertizat că Moscova va adopta contramăsuri dacă Uniunea Europeană va folosi activele rusești pentru a ajuta Ucraina.

Potrivit lui Orban, Putin i-ar fi spus că va exista „un răspuns ferm, folosind toate instrumentele dreptului internațional, iar poziția fiecărui stat membru al Uniunii va fi luată în considerare”.

„Așa că noi, ungurii, ne-am protejat”, a concluzionat Viktor Orban, conform POLITICO.

CITEȘTE ȘI: Ucraina transmite că împrumutul de 90 de miliarde acordat de UE e, de fapt, nerambursabil

