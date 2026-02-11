€ 5.0914
Stiri

DCNews Stiri Singura soluție pentru Europa pe care o vede Emmanuel Macron
Data actualizării: 20:37 11 Feb 2026 | Data publicării: 20:36 11 Feb 2026

Singura soluție pentru Europa pe care o vede Emmanuel Macron
Autor: Ioan-Radu Gava

macron cu cascheta pe cap Foto: Agerpres

A face din Europa o "putere independentă" este "singura" soluţie, declară Macron

A face din Europa o "putere independentă" este "singura" soluţie în faţa ameninţărilor economice din partea Chinei şi a SUA, a afirmat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP.

"Avem nevoie de o nouă scară şi de o nouă viteză în abordarea noastră pentru a pune capăt fragmentării care slăbeşte şi riscă să umilească Europa", a pledat Macron în faţa grup de industriaşi la Anvers, în Belgia.

În cadrul acestui discurs, preşedintele francez a evocat din nou ideea de "eurobonduri", împrumuturi comune europene pentru a finanţa investiţii masive şi a rămâne în cursa cu Beijingul şi Washingtonul.

CITEȘTE ȘI                 -                Macron, scos din ecuație de doi parteneri-cheie: Jocurile sunt făcute / 2026 va fi anul nostru

"Dacă vrem să investim suficient în apărarea şi securitatea spaţiale, tehnologiile curate, inteligenţa artificială şi tehnologia cuantică, să ne transformăm productivitatea şi competitivitatea, singura soluţie este să apelăm la emiterea unei datorii comune", a declarat el în cadrul acestui summit dedicat industriei europene.

Această idee a unei datorii comune europene este susţinută de Franţa de ani de zile, dar mereu este respinsă de alte ţări, inclusiv de Germania.

"Trăim o perioadă complet inedită", a afirmat Emmanuel Macron. "Prin urmare, trebuie să acceptăm să luăm măsuri cruciale care nu sunt foarte comune în setul de instrumente european clasic", a apreciat el.

CITEȘTE ȘI                -              Macron cheamă Europa la luptă împotriva SUA: Ne vor ataca în lunile următoare, acest lucru este sigur. Trump vrea dezmembrarea UE

"Sunt convins că trebuie să transmitem clar mesajul că ne aflăm într-o situaţie de urgenţă", a afirmat şeful statului francez la Anvers, adăugând: "în curând va fi prea târziu".

Emmanuel Macron a făcut, de asemenea, apel la ţările voluntare să aplice reformele pieţei unice europene propuse de Comisie, iar dacă acestea nu progresează până la sfârşitul lunii iunie, să se recurgă la o "cooperare consolidată".

Preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a deschis, de asemenea, uşa unor astfel de cooperări consolidate, dacă este necesar.

emmanuel macron
europa
uniunea europeana
