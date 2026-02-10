€ 5.0910
Cine cheltuie mai mult de Valentine's: Bărbații sau femeile?
Data actualizării: 19:37 10 Feb 2026 | Data publicării: 19:35 10 Feb 2026

Cine cheltuie mai mult de Valentine's: Bărbații sau femeile?
Autor: Dana Mihai

Cum sărbătoresc românii iubirea: Mai mult simbolic, mai puțin consum Cum sărbătoresc românii iubirea: Mai mult simbolic, mai puțin consum

Doar 7% dintre români cheltuiesc mai mult de Valentine’s Day și Dragobete, majoritatea preferând să marcheze ocazia simbolic, arată un studiu.

Puțini români măresc bugetul de Ziua Îndrăgostiților

Doar 7% dintre români alocă un buget semnificativ mai mare pentru Valentine's Day şi Dragobete, în timp ce majoritatea percep aceste ocazii mai degrabă simbolic decât ca momente de consum intens, potrivit unui studiu de specialitate dat publicităţii marţi.

"Luna Îndrăgostiţilor nu duce la excese. Doar 7% dintre români cheltuie semnificativ mai mult comparativ cu alte ocazii speciale. Valentine's Day şi Dragobetele sunt percepute de români mai degrabă ca ocazii simbolice decât ca momente de consum intens", arată datele Barometrului Sezoanelor Financiare, realizat de Asociaţia CFA România cu sprijinul UniCredit Bank.

Spre deosebire de alte perioade ale anului cu presiune ridicată asupra bugetului, precum sărbătorile de iarnă (63%) sau Black Friday (39%), mai puţin de 10% dintre români declară că au cheltuit mai mult decât de obicei cu ocazia Valentine's Day sau Dragobete. Pentru cei care vor să dea un plus de atenţie bugetului lunii februarie, Asociaţia CFA România lansează Ghidul Abracashdabra de Valentine's Day, un instrument practic care oferă repere simple pentru evaluarea deciziilor de consum legate de această perioadă, se mai precizează în comunicat.

Bărbații, mai dispuși să scoată bani în plus

Conform sursei citate, bărbaţii sunt aproape de două ori mai predispuşi decât femeile să aloce un buget suplimentar pentru Valentine's Day sau Dragobete. Astfel, 8,1% dintre bărbaţi spun că au cheltuit mai mult decât în restul anului sau cu ocazia altor sărbători, comparativ cu 4,3% dintre femei. Pentru majoritatea românilor această perioadă rămâne mai degrabă simbolică, fără a genera cheltuieli considerabile.

Totuşi, probabilitatea de a cheltui mai mult în Luna Îndrăgostiţilor creşte odată cu nivelul de venit. Astfel, doar 4,1% dintre cei cu venituri sub 3.000 de lei au alocat mai mult decât de obicei pentru ocaziile speciale, în timp ce proporţia urcă la 8% în rândul celor cu venituri între 5.000 şi 7.000 de lei.

"Chiar şi în rândul celor care consideră Luna Îndrăgostiţilor o ocazie de cheltuieli mai mari, generaţiile adoptă stiluri diferite de a-şi gestiona bugetul. Generaţia Z este mai ponderată în perioada sărbătorilor analizate în Barometrul Sezoanelor Financiare (Black Friday, sărbătorile de iarnă, Valentine's Day şi Dragobete, Ziua Copilului), cu 63% dintre tineri care cheltuiesc sub 1.000 de lei, în timp ce Generaţia X este mai dispusă să dea mai mulţi bani, astfel că 65% dintre aceştia cheltuiesc peste acest prag. Milennialii tind să fie echilibraţi în gestionarea bugetului: jumătate declară cheltuieli sub 1.000 de lei, în timp ce un sfert alocă între 1.000 şi 1.999 lei", notează autorii studiului.

Banii trebuie să susțină relația, nu să o complice

Specialiştii CFA (Chartered Financial Analyst) recomandă ca, în luna februarie, cuplurile să înceapă prin a stabili clar cât sunt dispuse să cheltuiască, astfel încât bugetul să rămână sub control. În acest sens, Ghidul Abracashdabra oferă sugestii practice pentru a analiza ofertele, a evita impulsurile şi a transforma gesturile în experienţe memorabile, nu doar în cadouri scumpe. De asemenea, discuţiile deschise despre aşteptări şi planuri comune, inclusiv financiare, pot întări relaţia şi menţine echilibrul bugetar.

"Obiceiurile de consum în perioada Valentine's Day sau Dragobete sunt o temă nouă de studiu pentru noi şi cifrele pe care le-am descoperit în Barometrul Sezoanelor Financiare ne confirmă că merită explorată îndeaproape, pentru o educaţie financiară mai bună. Aceste sărbători pot fi un prilej excelent de a exersa alegeri financiare inteligente precum stabilirea unui buget clar, evaluarea atentă a ofertelor şi orientarea către cadouri sau experienţe care au relevanţă reală pentru cuplu. Gestionaţi astfel, banii susţin deciziile personale şi contribuie la un echilibru financiar sănătos, fără a diminua semnificaţia momentului", a afirmat Florentina Almăjanu, director general Asociaţia CFA România, citată în comunicat.

Barometrul Sezoanelor Financiare este un studiu derulat în perioada 3-6 noiembrie 2025, prin metodologia Computer Assisted Web Interviewing, pe un eşantion de 1.130 de respondenţi din generaţiile Z, Millennials şi X, cu preponderenţă din mediul urban.

Asociaţia CFA România este organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA). Organizaţia are peste 250 de membri şi aproximativ 140 de candidaţi la unul din nivelurile de examinare.

cadouri
Valentine's Day
dragobete
cupluri
x close