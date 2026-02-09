Cât a costat un spot publicitar de 30 de secunde în timpul Super Bowl-ului din 2026

Deși meciul în sine are rolul de a decide câștigătorii sezonului NFL din anul precedent, vorbim totuși despre America, așa că, bineînțeles, meciul este un spectacol gigantic, conceput pentru a atrage sute de milioane de telespectatori de acasă.

Citește și: Ce a făcut Bad Bunny în timp ce cânta Lady Gaga la Super Bowl

Artiști, trailere și branduri de top pe aceeași scenă

Anul acesta au avut loc spectacole susținute de Bad Bunny împreună cu Lady Gaga, Green Day, precum și o serie întreagă de trailere pentru filme precum The Mandaloian și Grogu, Supergirl și Scream 7.

Între timp, ca de obicei, diverse mărci au creat reclame specializate pentru a fi difuzate în timpul evenimentului, mărci precum Wegovy, Pepsi și Coinbase fiind printre cele mai importante din acest an.

Dar v-ați întrebat vreodată cât costă difuzarea unei reclame la Super Bowl?

Cât costă, de fapt, o reclamă la Super Bowl

Potrivit The Providence Journal, costul mediu pentru un spot publicitar de 30 de secunde la Super Bowl LX a fost de aproximativ 8 milioane de dolari (5,8 milioane de lire sterline), ceea ce echivalează cu 266.666 de dolari (195.512 lire sterline) pe secundă.

Pentru a face comparația și mai șocantă, un slot publicitar similar de 30 de secunde costa doar 37.500 de dolari (27.494 de lire sterline) la primul Super Bowl din 1967.

Articolul menționează, de asemenea, că prețurile pot varia foarte mult în funcție de slotul achiziționat, deoarece unele spoturi premium pot ajunge până la 10 milioane de dolari (7,3 milioane de lire sterline).

De ce sunt reclamele din Super Bowl atât de scumpe?

Costurile nu se opresc aici, deoarece brandurile angajează adesea vedete pentru această ocazie, în 2026 au apărut reclame cu Emma Stone, Ben Stiller și Scarlett Johansson, ceea ce înseamnă că costurile de producție pot ajunge foarte ușor la șase sau șapte cifre.

Răspunsul este destul de simplu: datorită numărului mare de telespectatori.

Anul trecut, Super Bowl a avut aproximativ 127,7 milioane de telespectatori, numărul crescând la 133,3 milioane în timpul pauzei, când a cântat Kendrick Lamar. Cifrele privind audiența pentru acest an nu au fost încă publicate, dar se așteaptă ca acestea să fie similare.

Asta înseamnă că mai multe mărci vor spera probabil că reclama se va amortiza prin veniturile și traficul generat pentru companie. Chiar și Kanye West s-a alăturat hype-ului în 2024 și 2025 pentru a-și promova marca Yeezy.

Numărul mare de telespectatori este și motivul pentru care artiștii muzicali nu sunt plătiți pentru prestația lor, Bad Bunny neprimind, potrivit unor surse, niciun ban pentru prestația sa de aseară.