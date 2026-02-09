Panică la bordul unui avion Wizz Air. Au fost ridicate avioane de vânătoare pentru a-l escorta

Un cuplu, aflat la bordul zborului Wizz Air W95310, cu destinația Israel, a raportat că pe unul dintre telefoanele lor a apărut cuvântul „terorist” în limba arabă. Echipajul a transmis incidentul la Tel Aviv.

Astfel, duminică, avioane de vânătoare au fost trimise la aeroportul Ben Gurion pentru a intercepta un zbor Wizz Air de la Londra la Tel Aviv, care urma să aterizeze, după un presupus incident de securitate.

În cele din urmă, s-a dovedit că fiul cuplului schimbase în glumă numele rețelei de pe telefonul părinților săi. Avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul Ben Gurion. Pasagerii au fost însă supuși unor verificări de securitate după aterizare.

Dacă respectivul cuplu ar fi respectat regulile și și-ar fi ținut telefoanele mobile în modul avion până la aterizare, acest lucru nu s-ar fi întâmplat, a relatat portalul de știri Ynet.

