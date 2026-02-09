€ 5.0934
Panică la bordul unui avion Wizz Air. Au fost ridicate avioane de vânătoare pentru a-l escorta
Data actualizării: 13:57 09 Feb 2026 | Data publicării: 13:52 09 Feb 2026

Panică la bordul unui avion Wizz Air. Au fost ridicate avioane de vânătoare pentru a-l escorta
Autor: Roxana Neagu

avion Wizz Air Foto: Pixabay

O greșeală uriașă, pe care o fac din ce în ce mai mulți pasageri, a transformat o glumă în clipe de coșmar pentru pasagerii aflați, duminică, la bordul unui avion Wizz Air.

Un cuplu, aflat la bordul zborului Wizz Air W95310, cu destinația Israel, a raportat că pe unul dintre telefoanele lor a apărut cuvântul „terorist” în limba arabă. Echipajul a transmis incidentul la Tel Aviv.

Astfel, duminică, avioane de vânătoare au fost trimise la aeroportul Ben Gurion pentru a intercepta un zbor Wizz Air de la Londra la Tel Aviv, care urma să aterizeze, după un presupus incident de securitate.

În cele din urmă, s-a dovedit că fiul cuplului schimbase în glumă numele rețelei de pe telefonul părinților săi. Avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul Ben Gurion. Pasagerii au fost însă supuși unor verificări de securitate după aterizare. 

Dacă respectivul cuplu ar fi respectat regulile și și-ar fi ținut telefoanele mobile în modul avion până la aterizare, acest lucru nu s-ar fi întâmplat, a relatat portalul de știri Ynet.

Despre un posibil incident generat de telefoanele mobile a vorbit, pentru DCNews, și pilotul român Cezar Osiceanu, care a descris ce s-a întâmplat într-o aeronavă, după ce a fost emis semnal RO-ALERT și zeci de telefoane au început să sune.

