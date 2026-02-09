România, singurul stat UE cu rating pozitiv pentru Trump. Ce țară din Europa îl apreciază și pe Putin

România rămâne o excepție pe harta politică a Uniunii Europene. Este singurul stat din blocul comunitar în care Donald Trump se bucură de un rating pozitiv, potrivit celui mai recent sondaj global realizat de Gallup International. Datele arată un peisaj surprinzător, în care simpatiile pentru liderii mondiali diferă puternic de la o regiune la alta, iar Europa se detașează clar de restul lumii.

Liderii lumii, comparați într-un sondaj global

Studiul Gallup International a analizat percepția publică asupra a cinci lideri internaționali: Papa Leon, Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu. La nivel mondial, Papa Leon conduce detașat în clasamentul favorabilității, fiind liderul cu cea mai bună imagine globală.

Imediat după el, în rândul liderilor politici, se află Donald Trump, cu un rating favorabil global de 30%, urmat îndeaproape de președintele Chinei, Xi Jinping, cu 29%. Ambii se află într-o zonă relativ apropiată, semn că percepția internațională este mai degrabă polarizată decât stabilă.

Pe poziția următoare apar la egalitate Vladimir Putin și Narendra Modi, fiecare cu un scor favorabil de 25% la nivel global. Deși Modi este extrem de popular în India, imaginea sa internațională rămâne limitată, mai degrabă bazată pe recunoaștere decât pe sprijin real. Clasamentul este închis de premierul israelian Benjamin Netanyahu, care adună doar 19% opinii favorabile.

România, excepția din Uniunea Europeană pro-Trump

Când analiza se mută strict pe Europa, lucrurile devin și mai interesante. Donald Trump are un rating favorabil doar în câteva state de pe continentul european, nu neapărat membre al UE, iar din întregul bloc comunitar de la Bruxelles, România este singura țară în care scorul său este pozitiv, depâșind clar polonezii sau italienii.

Alături de România, Trump mai este bine văzut în câteva state din afara UE:

Kosovo: +27

România: +11

Republica Moldova: +10

Macedonia de Nord: +2

La polul opus se află statele nordice, unde percepția asupra președintelui american este extrem de negativă. Danemarca înregistrează un scor de -84, Suedia -80, iar Norvegia -79, cele mai scăzute valori din Europa.

Ce țară din Europa îl vede bine și pe Putin

Dacă în cazul lui Trump România este excepția din UE, situația lui Vladimir Putin este alta. În întreaga Europă, Serbia este singura țară de pe continent în care liderul de la Kremlin are o rată pozitivă de aprobare. În niciun stat membru al Uniunii Europene, Putin nu reușește să obțină un scor favorabil.

Contrastul este uriaș în țările direct afectate de politica Moscovei. În Ucraina, rata de aprobare a lui Putin coboară până la -98, un nivel aproape unanim negativ. În România, nivelul de nefavorabilitate este comparabil cu cel din Ungaria, semn al unei percepții regionale similare față de liderul rus.

???????? Russian President Putin net approval rating in Europe:



Only fans:

???????? Serbia: 37



Top haters:

???????? Ukraine: -98

???????? Denmark: -94

???????? Sweden: -94



(Poll: Gallup International) https://t.co/TABUFEYHhE pic.twitter.com/RotlyhIDzc — kos_data (@kos_data) February 8, 2026

Cum a fost realizat studiul

Sondajul Gallup International a fost realizat pe un eșantion de 64.097 de adulți, cu vârsta de peste 18 ani, din 61 de țări de pe glob. În fiecare stat, în medie, au fost intervievați aproximativ 1.000 de respondenți. Colectarea datelor a avut loc între octombrie și decembrie 2025.

Rezultatele conturează o Europă profund sceptică față de liderii mari ai lumii, cu România pro-Trump și Serbia pro-Putin ieșind din tipare. Două excepții clare, două semnale diferite, într-un peisaj politic tot mai fragmentat.

