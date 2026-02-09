Zile decisive pentru Europa: Trebuie să fie capabilă să stea pe propriile picioare dacă rămânem singuri

Europa intră într-o săptămână decisivă, în care liderii blocului comunitar vor fi nevoiți să răspundă unor întrebări fundamentale despre viitorul său. UE se află în centrul atenției globale, între provocări economice și presiuni geopolitice fără precedent.

Obiectivul este clar: transformarea Europei într-un actor global puternic. Aceasta înseamnă să devină mai competitivă economic, să reducă dependența de SUA și să sprijine Ucraina în fața atacului rusesc, care se apropie de patru ani.

Fostul premier italian Enrico Letta a declarat pentru POLITICO că următoarele zile vor arăta dacă „Europa poate să se întoarcă și să devină cu adevărat unită, complet matură și independentă”. Letta a subliniat că, la fel cum semnarea Tratatului de la Maastricht în 1992 „a făcut Europa ceea ce este astăzi, în ultimii 35 de ani”, „acum trebuie să facem același lucru din nou”.

Diplomația de criză va fi dusă de lideri pe mai multe fronturi: de la o sală de conferințe din Bruxelles, la castelul Alden Biesen din Belgia rurală, și apoi la Munchen, pentru cea mai mare conferință internațională de securitate. În paralel, Parlamentul European se reunește la Strasbourg pentru a discuta deblocarea acordului comercial UE-SUA și aprobarea bugetului pe termen lung 2028–2034, iar ambasadorii țărilor membre vor avea discuții la Bruxelles marți.

Miercuri: miniștrii apărării discută sprijinul pentru Ucraina

Agenda Consiliului Afaceri Externe este simplă. Ea se concentrează pe sprijinul pentru Ucraina.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, numit luna trecută după ce a condus Ministerul Transformării Digitale, va informa liderii militari ai UE despre „cele mai urgente” nevoi ale țării sale, pe măsură ce se apropie de patru ani de invazie rusă, a declarat un oficial european pentru POLITICO, sub protecția anonimatului.

Fedorov este așteptat să solicite sisteme suplimentare de apărare aeriană, inclusiv Patriot și NASAMS, de mult timp în topul listei Kievului. Totodată, întâlnirea va aborda „cooperarea în inovarea în domeniul apărării”, cod pentru drone și alte tehnologii militare noi.

Fabrice Pothier, CEO al Rasmussen Global, avertizează că această reuniune ar trebui să determine „Europa să gândească urgent la un adevărat Plan B pentru propria securitate”, pe măsură ce SUA se retrag treptat din alianța transatlantică. „Europa trebuie să fie capabilă să stea pe propriile picioare în cazul în care va trebui să rămânem singuri”, a adăugat el pentru POLITICO.

Întâlnirea va fi urmată de o cină informală și o conferință de presă de seară susținută de principalul diplomat al UE, Kaja Kallas.

Joi: summit economic în Belgia

Problemele economice ale UE vor fi în prim-plan joi, când liderii celor 27 de state membre se reunesc la Rijkhoven, într-un cadru istoric, castelul Alden Biesen din secolul XVI.

Deși criza din Ucraina rămâne în fundal, iar discuțiile aici vor aborda idei despre cum poate Europa să devină mai bogată: de la simplificarea legislației, la consolidarea pieței unice și reducerea dependenței de materiile prime critice importate.

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va informa liderii despre procesul de aprobare a acordului comercial UE-SUA (un vot al tuturor deputaților privind eliminarea tarifelor pentru bunurile industriale și homarii americani este probabil în martie).

Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, și fostul premier italian Enrico Letta se vor adresa și ei liderilor pentru a „împărtăși viziunile lor despre competitivitatea europeană”, conform scrisorii de invitație semnate de președintele Consiliului European, Antonio Costa. Amândoi au redactat rapoarte despre cum poate Europa să devină mai competitivă.

Invitația lui Costa subliniază că UE se află acum într-o „lume cu o competiție economică și dezechilibre comerciale crescute și nu întotdeauna corecte.” Ursula von der Leyen avertizase deja la Davos: „Punctul este că lumea s-a schimbat permanent. Și trebuie să ne schimbăm și noi odată cu ea.”

Joi, liderii vor încerca să traseze o cale clară prin această lume în schimbare.

Vineri–Duminică: Conferința de Securitate de la Munchen

În weekend, discuțiile se reîntorc la apărare. Conferința anuală de la Munchen va reuni figuri cheie: Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general NATO Mark Rutte, secretarul de stat american Marco Rubio și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Temele oficiale sunt legate de securitatea și apărarea europeană, respectiv viitorul relației transatlantice. Neoficial, întrebarea pe buzele tuturor este dacă poate Europa să stea pe propriile picioare fără Washington?

Rutte a fost clar: „visează în continuare” dacă crezi că Europa poate face asta fără SUA. „Nu se poate,” a spus el direct.

Pothier de la Rasmussen atrage atenția că „agențiile de informații europene ne spun în mod repetat că Rusia ar putea fi pregătită să atace un aliat european în timp ce [președintele SUA Donald] Trump este încă în funcție” și subliniază că Europa trebuie să fie gata „să acționeze independent și să conducă operațiuni militare complexe.”

La sfârșitul săptămânii, nu vor exista toate răspunsurile, dar liderii speră măcar să stabilească direcția strategică a blocului, conform POLITICO.

