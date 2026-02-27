€ 5.0953
Stiri

Contraindicațiile vaccinării, adesea invocate abuziv. Ce trebuie să știe toți părinții
Data publicării: 18:34 27 Feb 2026

EXCLUSIV Contraindicațiile vaccinării, adesea invocate abuziv. Ce trebuie să știe toți părinții
Autor: Elena Aurel

medic care vaccineaza un copil Sursa foto: Freepik, @freepik

Vaccinarea copiilor este adesea amânată sau refuzată din cauza unor motive care nu reprezintă cu adevărat contraindicații medicale.

Prof. dr. Doina Pleșca, președintele Societății Române de Pediatrie, a vorbit despre invocarea frecventă a unor contraindicații la vaccinare și a explicat că anumite simptome nu sunt motive reale pentru amânarea vaccinării, iar astfel de situații contribuie la scăderea acoperirii vaccinale și la creșterea reticenței părinților.

„Observăm că în multe cazuri apare așa-numita contraindicație la vaccinare. Copilul e răcit, nu poate fi vaccinat... De fapt, această raportare ascunde refuzul de vaccinare al părintelui”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Când vine vorba de copii, nu de puține ori, contraindicațiile sunt abuzive, poate că din necunoaștere, teamă, pentru că alte explicații eu nu găsesc.

Atunci când un copil este adus de părinți spre a fi vaccinat e corect să facem un examen clinic, dar că îi curge puțin nasul sau că are gâtul roșu după ce a plâns nu sunt contraindicații absolute de vaccinare. Scopul nostru este să prevenim boala pentru care copilul este vaccinat și nu să-l trimitem acasă rechemându-l, pentru că sigur acel copil este scăpat de vaccinuri. Adică nu se va mai întoarce părintele cu el din diferite motive și chiar reprezintă o scuză pentru părinte: „Medicul nu a vrut să-l vaccineze pentru că era bolnav sau la începutul unei boli”.

Aceasta reprezintă o problemă semnificativă care cred că a contribuit la reducerea procentului de acoperire vaccinală și, de asemenea, la reticența părinților care, la un moment dat, chiar reușesc să-și piardă încrederea în noi”, a spus prof. dr. Doina Pleșca.

VEZI ȘI: „Imaginați-vă o Românie în care părinții primesc SMS cu momentul în care copilul trebuie vaccinat”. Semnalul Cristinei Pricop (Sanofi): Am uitat ce evităm. 350.000 de copii paralizau anual!

Cum pot medicii să combată reticența față de vaccinare

Prof. dr. Doina Pleșca a explicat că medicii trebuie să cunoască foarte bine contraindicațiile reale ale fiecărui vaccin și să le explice clar părinților beneficiile vaccinării, modul de administrare și ce trebuie să monitorizeze după vaccinare

„Noi trebuie să știm ce înseamnă vaccinare, trebuie să știm pentru fiecare vaccin care sunt contraindicațiile reale și nu habarniste. De asemenea, trebuie să explicăm părintelui care sosește cu copilul la vaccinare ce înseamnă vaccinul, care e beneficiul copilului pe termen mediu și lung, și nu doar al copilului, dar și al membrilor familiei, mai ales dacă sunt vârstnici în familie.

De asemenea, trebuie să explicăm ce înseamnă contraindicații, bineînțeles, calea de administrare și ce are de monitorizat părintele pe termen scurt și mediu post-vaccinarea copilului. Toate aceste elemente trebuie rostite, comunicate corect și nu în grabă.

Atunci când intuim că o familie este nehotărâtă în a vaccina sau nu un copil, trebuie să venim cu date științifice rezultate din studiile epidemiologice și cu exemple, care de multe ori sunt dramatice și care au costat vieți de copii, și nu în ultimul rând cu exemplul nostru personal. Încrederea noastră și faptul că noi, ca medici, ne vaccinăm este un plus în a convinge familia să-și vaccineze propriul copil”, a spus prof. dr. Doina Pleșca la DC News. 

VEZI ȘI: Cifre dureroase: 70% dintre copiii morți de rujeolă din Europa provin din România. Ministrul Sănătății: De moartea acestor copii cine răspunde?

Video:

doina plesca
vaccinare copii
parinti
