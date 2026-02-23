”Imaginați-vă o Românie în care părinții primesc SMS cu momentul în care copilul trebuie vaccinat”. Semnalul Cristinei Pricop (Sanofi): Am uitat ce evităm. 350.000 de copii paralizau anual!

Într-o Românie unde rata de vaccinare a ajuns la un nivel minim istoric, de 55%, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică, devine clar că autoritățile nu mai pot miza pe confortul generat de succesul trecut al vaccinării. Acest lucru a fost subliniat de Cristina Pricop, Corporate Affairs Lead, Sanofi România, care a explicat riscurile nivelului scăzut de vaccinare din țară și ceea ce a uitat societatea, în ultimele decenii.

Rată de vaccinare la poluri opuse în țară

„Vaccinurile riscă să fie victima propriului succes. Noi am uitat, de fapt, ce adresăm; am uitat că, de fapt, prin vaccinare evităm niște boli extrem de grave, niște boli care, înainte de a exista vaccin, duceau la paralizia a 350.000 de copii, de exemplu, la nivel mondial, anual, că tot vorbeam despre poliomielită. Am uitat acest lucru, pentru că, la ora actuală, nu cred că sunt mai mult de 180 de cazuri de poliomielită la nivel mondial. Și focarele nu sunt aproape de România, sunt în Afganistan și Pakistan. Lucrul acesta ne-a dus într-o stare de confort: la noi nu se întâmplă nici tusea convulsivă, difterie, poliomielită. Dar ignorăm motivul pentru care nu avem aceste boli - sau nu le-am mai avut o perioadă - s-a datorat vaccinării.

Într-adevăr, există diferențe majore de vaccinare între regiuni. În Harghita, am văzut că ratele sunt undeva la peste 70%, în timp ce, în Călărași, ratele sunt la 29%. Diferențele sunt majore. Este clar că nici Harghita nu este unde trebuie. Să nu uităm că recomandarea OMS este de peste 95% rată de acoperire vaccinală. Dar e clar că acolo există un apetit mai mare pentru vaccinare. Nu trebuie ignorat factorul uman. El este, cred, principala cauză. Dincolo de a ne gândi la un sistem, avem lucruri pe care trebuie să le adresăm imediat. Experiența, pe care noi o avem, ne arată că nu putem face nimic singuri. Nici autoritățile nu pot implementa de unele singure, nici societățile medicale nu pot propovădui un mesaj pro-vaccinare, dacă el nu e susținut și de alți actori în sistem. Degeaba vorbim despre prevenție, dacă investiția în prevenție din totalul bugetului Sănătății este de 1%. Lucrurile sunt interconectate”, a declarat Cristina Pricop, Corporate Affairs Lead, Sanofi România.

Cum ar putea România să crească rata de vaccinare la nivel național

Cristina Pricop a oferit și soluții pentru creșterea ratei de vaccinare pe tot teritoriul național.

„Ceea ce am remarcat în alte țări și ar putea funcționa foarte bine în România este, de exemplu, o comunicare constantă prin sistemele pe care noi deja le-am folosit în perioada COVID-19. Am avut un sistem informatic, care ne anunța foarte bine când trebuie să ne prezentăm la vaccinare, când avem rapelul. Avem sisteme de informare. Poate ar trebui să ne readresăm populației prin intermediul lor. Imaginați-vă o Românie în care părinții primesc mesaj, SMS, cu momentul în care copilul trebuie vaccinat. Dacă părintele nu răspunde, primește un apel telefonic. Dacă în urma acelui apel telefonic nu se prezintă la medic, primește vizita unuia dintre asistenții medicali din zonă. Lucrurile acestea arată și consistență, și consecvență. Arată o abordare integrată și o voce comună pro-vaccinare.

Și ajungem la al doilea lucru: unele dintre populații nu au acces, pur și simplu. Și atunci de ce nu am vorbi despre vaccinarea oportunistă? Vaccinarea în centrele de vaccinare care există în mediile rurale. Sunt caravane de prevenție care se fac. Poate putem folosi acest tip de caravană”, a mai punctat Cristina Pricop, în cadrul conferinței „HEALTH FORUM: Prevenția, investiție strategică în viață, sănătate și dezvoltare″, organizată de trustul media DC News Media Group.