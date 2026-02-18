€ 5.0941
DCNews Sanatate Carmen Brumă: Nu o să crezi ce mănânc în mașină când am un drum lung / video
Data actualizării: 14:29 18 Feb 2026 | Data publicării: 14:22 18 Feb 2026

Carmen Brumă: Nu o să crezi ce mănânc în mașină când am un drum lung / video
Autor: Ioana Dinu

carmen-bruma-supa-pui_86415800 Carmen Brumă

Carmen Brumă a zis ce mănâncă atunci când are un drum lung cu mașina.

Carmen Brumă a făcut referire la ouă.

„Când am un drum lung cu mașina, nu mă bazez pe ce găsesc în benzinării. Îmi iau la mine ouă fierte. De ce? Pentru că au o putere de sațietatea foarte mare. Proteina ține de foame mai bine decâg un covrig”, a zis Carmen Brumă.

Citând un studiu, Carmen Brumă a spus că un mic dejun cu ouă a dus la mai puține calorii mâncate ulterior față de un mic dejun similar ca energie, dar pe bază de făinoase.

„Le fierb tare și le împachetez individual în folie de aluminiu”, a zis Carmen Brumă.

CITEȘTE ȘI: Așa ai proteină completă în Postul Paștelui. Aliment foarte ieftin, dar plin de beneficii. Carmen Brumă: Ține de foame și patru ore 

@carmenbrumareal

La drum lung cu mașina, nu mă bazez pe ce găsesc în benzinării. Îmi iau ouă fierte ???????? De ce? Pentru că sunt printre cele mai sățioase gustări: într-un studiu randomizat, un mic dejun cu ouă a dus la mai multă sațietate și la aport caloric mai mic ulterior față de un mic dejun izocaloric cu făinoase. PMID: 16373948 ✅ Le fierb tare ✅ Le curăț de coajă ✅ Le împachetez individual în folie de aluminiu (super practic: nu se strivesc, le mănânc ușor) . Migrarea aluminiului din folieare loc în condiții de temperatură mare + medii acide. PMID: 18472563 (eu o folosesc ca ambalaj la rece + le țin într-o geantă termoizolantă). Vrei slăbire cu mese simple, sățioase și antrenamente care chiar se pot face oriunde, chiar și în vacanță? Intră pe carmen-bruma.ro și alege programul potrivit ție ????

♬ original sound - Carmen Brumă

