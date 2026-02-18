Carmen Brumă: Nu o să crezi ce mănânc în mașină când am un drum lung / video

Carmen Brumă a făcut referire la ouă.

„Când am un drum lung cu mașina, nu mă bazez pe ce găsesc în benzinării. Îmi iau la mine ouă fierte. De ce? Pentru că au o putere de sațietatea foarte mare. Proteina ține de foame mai bine decâg un covrig”, a zis Carmen Brumă.

Citând un studiu, Carmen Brumă a spus că un mic dejun cu ouă a dus la mai puține calorii mâncate ulterior față de un mic dejun similar ca energie, dar pe bază de făinoase.

„Le fierb tare și le împachetez individual în folie de aluminiu”, a zis Carmen Brumă.

