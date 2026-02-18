De ce nu se mai plătesc taxele și impozitele locale la ghișeu, în sectorul 4?

Astfel, cetățenii au la dispoziție cele mai utilizate instrumente online de plată, precum:

- Platforma Ghișeul.ro;

- Platforma online a Primăriei Sectorului 4 – start.ps4.ro;

- Aplicația mobilă „Primăria Sectorului 4”.

Totodată, contribuabilii pot accesa și folosi rețeaua automatelor de plată SelfPay, disponibile în centrele comerciale, în piețe sau la stațiile de metrou. În acest sistem, atât persoanele fizice, cât și cele juridice se identifică în baza de date cu ajutorul CNP-ului sau al CUI-ului, află valoarea debitelor și aleg, ulterior, să efectueze plățile, integral sau parțial, în funcție de opțiunea aleasă.

Valorile afișate în sistemele de plată includ deja bonificația de 10%, acordată contribuabililor care achită integral impozitele și taxele locale până la data de 31 martie 2026, pentru următoarele categorii:

- Clădiri;

- Terenuri;

- Mijloace de transport (auto).