Cum se vor numi hipermarketurile fraților Pavăl, după ce vor prelua Carrefour

Se pare că frații Pavăl au deja o marcă înregistrată încă din 2007, cu valabilitate 2027. Dedeman SRL ar avea deja, pe numele său, marca numită Korra, conform Profit.ro. Denumirea ar fi o ironie dacă ne uităm la lungile transformări ale hipermarketurilor Cora în Supernova, odată cu achiziționarea loc de către Carrefour.

Amintim că reprezentanții Carrefour au anunțat că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding în vederea transferului operațiunilor sale din România. Compania a precizat că tranzacția este parte a procesului de revizuire strategică inițiat de Grup la începutul anului 2025.

„Vânzarea Carrefour România reflectă progresul solid al procesului de revizuire a portofoliului inițiat la începutul anului 2025. În urma tranzacțiilor semnificative finalizate în ultimele 12 luni - în special preluarea tuturor participațiilor minoritare în Carrefour Brazilia și vânzarea Carrefour Italia - Grupul își continuă transformarea și se concentrează asupra celor trei piețe strategice principale. În acest context, vom prezenta pilonii-cheie ai planului nostru strategic săptămâna viitoare. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor din cadrul Carrefour România pentru dedicarea și profesionalismul lor, care au contribuit la construirea unui business solid. Sunt încrezător că acest acord cu Paval Holding va reprezenta o oportunitate importantă pentru dezvoltarea și succesul continuu al companiei” a declarat Alexandre Bompard, Chairman și CEO, Carrefour.