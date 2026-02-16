€ 5.0953
DCNews Stiri Ultimatum pentru Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu: Atunci nu vom avea buget și vom retrage încrederea premierului. Punct!
Data actualizării: 22:48 16 Feb 2026 | Data publicării: 22:47 16 Feb 2026

Ultimatum pentru Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu: Atunci nu vom avea buget și vom retrage încrederea premierului. Punct!
Autor: Tiberiu Vasile

bolojan grindeanu Inquam Photos / Octav Ganea Inquam Photos / Octav Ganea

Tensiunile din coaliție s-au amplificat din cauza neînțelegerilor privind măsurile economice, PSD avertizându-l pe premierul Ilie Bolojan că nu va vota bugetul dacă nu sunt incluse prioritățile partidului.

Tensiunile din coaliție au atins un nou punct critic, luni, când a avut loc o confruntare directă între Partidul Social Democrat și premierul Ilie Bolojan. Kelemen Hunor a avut o discuție cu Sorin Grindeanu, în biroul acestuia din urmă, înainte de ședință. Ilie Bolojan trebuie să decidă dacă va impune, prin ordonanță de urgență, pachetul de austeritate și dacă va adăuga, alături de acesta, și prioritățile social-democraților.

Într-o intervenție la România TV, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis clar direcția partidului, care sunt prioritățile și ce va face mai departe dacă șeful executivului nu colaborează. PSD, prin vocea liderului său, amenință că nu va aproba bugetul și că va retrage încrederea acordată premierului.

Prioritățile PSD-ului

„Eu am spus că prioritățile PSD-ului sunt PNRR, reforma administrației, pensiile, corectare aberațiilor din CASS de anul trecut, cele legate de veterani de război, mame și așa mai departe, respectiv relansarea economică și impozitele locale reduse. Guvernezi pentru oameni, indiferent că ești de stânga sau de dreapta. Scopul tău este ca oamenii să trăiască mai bine, să aibă pensii mai mari și salarii mai mari. Nu îți faci un titlu de glorie dacă dai oameni afară și reduci pensii și salarii. Această abordare trebuie să înceteze. Eu sper că aceste lucruri să fie în bugetul de stat. Dacă nu vor fi, atunci PSD-ul nu va vota bugetul. Eu îmi doresc acest lucru. Subliniez că, dacă nu vor fi incluse, PSD nu va susține bugetul și nu-l va vota.

"Nu vom avea buget și vom retrage încrederea premierului"

Există o variantă de lucru susținută de toată lumea, pe tema reducerii cuantumului taxelor și impozitelor locale, iar în câteva zile va fi prezentată. Vorbim de excepțiile pe vechimea caselor. Aceste lucruri trebuie să revină. (...) Pachetul de relansare economică, în sfârșit, a fost acceptat de colegii de guvernare și va fi adoptat împreună cu pachetul pe administrație. O să fie sub formă de ordonanță, ambele la pachet. (...) Nu cred în accentele mesianice. Pe mine nu mă impresioneză. Nu sunt nici în cartea asta cu 'Geneza după Bolojan'. Pe noi ne interesează niște lucruri simple, mai ales relansarea economică, banii de investiție și pachetul pe solidaritate. Dacă aceste lucruri vor trece, atunci vom avea buget și vom avea în continuare prim-ministru. Dacă iar începem cu discuții și cu tot felul de știri pe surse, atunci nu vom avea buget și vom retrage încrederea premierului. Punct! Eu cred că am fost clar”, a spus Sorin Grindeanu.

CITEȘTE ȘI: Ședință tensionată la Guvern. Tensiunile din coaliție ating un nou punct critic / Update
 

