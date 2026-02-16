€ 5.0953
Mașină incendiată în Brașov de un minor de 15 ani, în urma unei provocări online. Ce a decis instanța
Data publicării: 17:05 16 Feb 2026

Mașină incendiată în Brașov de un minor de 15 ani, în urma unei provocări online. Ce a decis instanța
Autor: Tiberiu Vasile

Mașină incendiată în Brașov de un minor de 15 ani, în urma unei provocări online. Ce a decis instanța Pompier luptând cu focul. Incendiu. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @hudazip01

Un adolescent de 15 ani, din municipiul Braşov, a fost arestat preventiv, după ce ar fi incendiat o maşină, ca urmare a unei provocări de pe o reţea socială.

Conform reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov, maşina a fost găsită în flăcări în noaptea de joi spre vineri, fiind distrusă în totalitate.

"În urma activităţilor investigative desfăşurate de poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov - Biroul Investigaţii Criminale, în colaborare cu Secţia 1 Poliţie Braşov, au rezultat indicii temeinice că incendiul ar fi fost provocat (...)

S-a stabilit că fapta a fost săvârşită ca urmare a unor provocări din mediul online, fără a exista vreo legătură cu persoana vătămată. 

Adolescentul de 15 ani a fost reţinut pentru 24 de ore

Astfel, la data de 14 februarie, poliţiştii din cadrul Biroului Investigaţii Criminale, cu sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi ale Serviciului Criminalistic, au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în cadrul căruia au fost identificate şi ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauză", precizează IPJ Braşov.

Adolescentul de 15 ani a fost reţinut pentru 24 de ore.

Ulterior, instanţa de judecată, la propunerea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările în cauză sunt continuate în cadrul dosarului penal deschis pentru infracţiunea de distrugere, sub coordonarea unui procuror din cadrul unităţii de parchet competente, menţionează sursa citată, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: O mașină electrică a ars în București cu o persoană captivă în autoturism. Titi Aur: Instrumentul pe care orice șofer trebuie să-l aibă
 

brasov
minor
incendiu
