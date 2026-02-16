€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Consiliul Păcii. Ambasada României în SUA a publicat un mesaj și fotografie cu Trump împreună cu Nicușor Dan
Data actualizării: 08:54 16 Feb 2026 | Data publicării: 08:53 16 Feb 2026

Consiliul Păcii. Ambasada României în SUA a publicat un mesaj și fotografie cu Trump împreună cu Nicușor Dan
Autor: Anca Murgoci

DONALD TRUMP Donald Trump / Agerpres

Ambasada României în SUA anunță că Nicușor Dan participă la Consiliul de Pace al lui Trump.

Ambasada României în SUA a publicat un mesaj și o fotografie surprinsă la Summit-ul NATO din iunie 2025 când Donald Trump și Nicușor Dan și-au dat mâna.

„Președintele României va participa la Consiliul de Pace. Președintele României Nicușor Dan va participa la viitoarea întâlnire a Consiliului de Pace de la Washington, convocată de președintele Donald Trump. România va participa în calitatea sa de observator, reafirmându-și angajamentul față de dialog, stabilitate și angajament internațional constructiv.

Participarea președintelui subliniază sprijinul principial al României pentru eforturile diplomatice menite să avanseze păcea și să consolideze cooperarea între națiuni, menținând totodată parteneriatul strategic cu Statele Unite”, a transmis Ambasada României în SUA.

VEZI ȘI: Consiliul Păcii. Chirieac: Ce arată faptul că Nicușor Dan merge la Washington. România TV a avut dreptate 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor în ianuarie 2026
Publicat acum 14 minute
Cum arată piața imobiliară dupa legea Nordis
Publicat acum 33 minute
Ședință tensionată la Guvern. Tensiunile din coaliție ating un nou punct critic
Publicat acum 38 minute
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Măsurători și implicații macroeconomice privind evoluția IAPC și a deflatorului PIB
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Ponta: Tolontan critica contractul pentru autostrada Comarnic - Brașov. Funky Citizens scria, la DNA, că deranjăm natura cu autostrada
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Viktor Orban, replică pentru Zelenski, după ce președintele Ucrainei s-a luat de burta lui mare
Publicat acum 3 ore si 31 minute
Horoscop 16 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Macron, ignorat complet de Merz și Starmer. Președintele Franței a rămas cu un zâmbet copilăresc / video viral
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Ponta: Tolontan critica contractul pentru autostrada Comarnic - Brașov. Funky Citizens scria, la DNA, că deranjăm natura cu autostrada
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Consiliul Păcii. Ambasada României în SUA a publicat un mesaj și fotografie cu Trump împreună cu Nicușor Dan
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close