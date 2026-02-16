Consiliul Păcii. Ambasada României în SUA a publicat un mesaj și fotografie cu Trump împreună cu Nicușor Dan

Ambasada României în SUA a publicat un mesaj și o fotografie surprinsă la Summit-ul NATO din iunie 2025 când Donald Trump și Nicușor Dan și-au dat mâna.

„Președintele României va participa la Consiliul de Pace. Președintele României Nicușor Dan va participa la viitoarea întâlnire a Consiliului de Pace de la Washington, convocată de președintele Donald Trump. România va participa în calitatea sa de observator, reafirmându-și angajamentul față de dialog, stabilitate și angajament internațional constructiv.

Participarea președintelui subliniază sprijinul principial al României pentru eforturile diplomatice menite să avanseze păcea și să consolideze cooperarea între națiuni, menținând totodată parteneriatul strategic cu Statele Unite”, a transmis Ambasada României în SUA.

