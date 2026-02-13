€ 5.0943
Unii medici ar putea pierde dreptul de practică. Ministrul Sănătății, avertisment dur
Data actualizării: 21:14 13 Feb 2026 | Data publicării: 20:57 13 Feb 2026

Unii medici ar putea pierde dreptul de practică. Ministrul Sănătății, avertisment dur
Autor: Alexandra Curtache

Alexandru Rogobete Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. - Foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timişoara, că trebuie desfăcute contractele de muncă ale medicilor angajaţi în spitale din sistemul public, dar care sunt prinşi că în timpul programului se duc să lucreze la privat.

Oficialul Ministerului Sănătăţii a mai anunţat că va fi introdusă în lege o nouă prevedere care va interzice dreptul la libera practică a medicilor din sistemul medical public, la privat, în timpul liber, dacă respectivul medic susţine că este bolnav şi nu poate face gărzi la stat.

Medicii nu vor mai putea pleca la cabinetele private în timpul programului de la spital

"Mă refer la cei care pleacă la ora 11:00 de la spitalul public, la cabinetul privat şi de cele mai multe ori împreună cu pacientul. Dacă nu încetăm cu acest fenomen care ne costă multe sute de milioane de lei pe an, sistemul de sănătate nu are cum să se facă bine. Eu am fost cel care a fost împotriva conceptului ca medicul să aleagă între public şi privat. Nu este normal. Medicul, după programul de la public, are dreptul să facă ce vrea cu profesia lui.

Dar nu este corect ca în timpul programului de la public să activeze în programul de la privat. Eu îmi asum să desfac contractul de muncă al medicului care este prins în timpul programului de lucru la public, în altă zonă decât în cabinetul său din spital. Nu putem fi ipocriţi şi nu putem avea lombosciatică doar la spitalul public, dar apoi să stăm 12 ore în picioare în cabinetul privat", a declarat ministrul Rogobete.

Reevaluarea scutirilor de gărzi

El a subliniat că scutirile de gărzi vor fi reevaluate la nivel naţional, după evenimentul de la Constanţa, unde 75% din personalul medical avea lombosciatică şi scutire de gardă la spitalul public, dar toţi aveau activitate operatorie în privat.

"Se mai introduce o măsură nouă, în curând: cine are scutire de gardă, nu mai are voie prin lege, îşi pierde dreptul de liberă practică (în privat, n.r.), dacă după orele de program din sistemul public este fără activitate medicală, pentru a proteja un om care are probleme de sănătate să se recupereze mai repede", a mai afirmat ministrul Alexandru Rogobete. 

ministrul sanatatii
medici
