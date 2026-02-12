Artă rupestră, veche de 10.000 de ani, descoperită în Egipt

Situl, cunoscut sub numele de "Platoul Umm Irak", conţine un adăpost stâncos lung de 100 de metri, ale cărui diverse gravuri şi picturi rupestre le permit cercetătorilor să urmărească evoluţia expresiei artistice umane din preistorie până în perioada islamică.

Consiliul Suprem pentru Antichităţi, care operează în sudul Peninsulei Sinai, "a descoperit unul dintre cele mai importante situri arheologice noi, de o valoare istorică şi artistică excepţională", a scris ministerul egiptean într-un comunicat publicat joi.

Diversitatea sa cronologică îl transformă într-un "muzeu natural în aer liber", potrivit lui Hisham El-Leithy, secretar general al Consiliului Suprem pentru Antichităţi.

Tavanul adăpostului din stâncă prezintă numeroase picturi realizate cu vopsea roşie - animale, simboluri - şi inscripţii în arabă şi nabateeană.

VEZI ȘI: Cel mai vechi vertebrat erbivor, descoperit de cercetători în Canada

Ce arată gravurile

Unele dintre gravuri "reflectă stilurile de viaţă şi activităţile economice ale celor mai vechi comunităţi umane", a declarat ministerul în comunicatul său de presă.

În interior, excremente de animale, pereţi despărţitori din piatră şi vestigii ale unor foste vetre confirmă faptul că adăpostul a servit drept refugiu pentru o lungă perioadă de timp.

Aceste vestigii "constituie o dovadă suplimentară a succesiunii civilizaţiilor în această parte importantă a teritoriului egiptean de-a lungul mileniilor", a adăugat ministrul Antichităţilor, Sherif Fathi, descriind descoperirea ca fiind "o adăugire semnificativă la harta antichităţilor egiptene".

Situl este situat în sudul Peninsulei Sinai, unde autorităţile de la Cairo dezvoltă un megaproiect imobiliar şi turistic în jurul Sfintei Ecaterina, un important loc de pelerinaj ortodox şi destinaţie pentru drumeţii, în pofida ostilităţii populaţiei locale predominant beduine.