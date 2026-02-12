€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Stiri Artă rupestră, veche de 10.000 de ani, descoperită în Egipt
Data actualizării: 23:32 12 Feb 2026 | Data publicării: 23:30 12 Feb 2026

Artă rupestră, veche de 10.000 de ani, descoperită în Egipt
Autor: Elena Aurel

pictura rupestra arheologie Un sit arheologic de artă rupestră, vechi de zece milenii, a fost descoperit în Peninsula Sinai din estul Egiptului. Sursa foto: Freepik, @freepik

Un sit arheologic de artă rupestră, vechi de zece milenii, a fost descoperit în Peninsula Sinai din estul Egiptului, a anunţat joi Ministerul egiptean pentru Turism şi Antichităţi, relatează AFP, citată de Agerpres.

Situl, cunoscut sub numele de "Platoul Umm Irak", conţine un adăpost stâncos lung de 100 de metri, ale cărui diverse gravuri şi picturi rupestre le permit cercetătorilor să urmărească evoluţia expresiei artistice umane din preistorie până în perioada islamică.

Consiliul Suprem pentru Antichităţi, care operează în sudul Peninsulei Sinai, "a descoperit unul dintre cele mai importante situri arheologice noi, de o valoare istorică şi artistică excepţională", a scris ministerul egiptean într-un comunicat publicat joi.

Diversitatea sa cronologică îl transformă într-un "muzeu natural în aer liber", potrivit lui Hisham El-Leithy, secretar general al Consiliului Suprem pentru Antichităţi.

Tavanul adăpostului din stâncă prezintă numeroase picturi realizate cu vopsea roşie - animale, simboluri - şi inscripţii în arabă şi nabateeană.

VEZI ȘI: Cel mai vechi vertebrat erbivor, descoperit de cercetători în Canada

Ce arată gravurile

Unele dintre gravuri "reflectă stilurile de viaţă şi activităţile economice ale celor mai vechi comunităţi umane", a declarat ministerul în comunicatul său de presă.

În interior, excremente de animale, pereţi despărţitori din piatră şi vestigii ale unor foste vetre confirmă faptul că adăpostul a servit drept refugiu pentru o lungă perioadă de timp.

Aceste vestigii "constituie o dovadă suplimentară a succesiunii civilizaţiilor în această parte importantă a teritoriului egiptean de-a lungul mileniilor", a adăugat ministrul Antichităţilor, Sherif Fathi, descriind descoperirea ca fiind "o adăugire semnificativă la harta antichităţilor egiptene".

Situl este situat în sudul Peninsulei Sinai, unde autorităţile de la Cairo dezvoltă un megaproiect imobiliar şi turistic în jurul Sfintei Ecaterina, un important loc de pelerinaj ortodox şi destinaţie pentru drumeţii, în pofida ostilităţii populaţiei locale predominant beduine.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

egipt
arheologie
picturi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 43 minute
De ce un gest banal ajunge să doară ca o lovitură și cum se leagă asta de trauma relațională
Publicat acum 3 ore si 5 minute
Artă rupestră, veche de 10.000 de ani, descoperită în Egipt
Publicat acum 3 ore si 19 minute
Rihanna, „jefuită” la raftul de legume. O pensionară i-a luat căruciorul de sub ochi
Publicat acum 3 ore si 49 minute
Primele declarații ale lui Robert Negoiță după ridicarea controlului judiciar
Publicat acum 3 ore si 53 minute
Cum îți alegi partenerul pe baza rănilor vechi. Răspunsul psihologilor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 13 minute
Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Publicat acum 12 ore si 29 minute
Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Publicat acum 6 ore si 15 minute
Saturn în Berbec, 2026-2028. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 9 ore si 29 minute
De ce vinde Carrefour afacerea din România? Probleme pentru frații Pavăl
Publicat acum 16 ore si 15 minute
Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close