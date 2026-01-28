Descoperire majoră în China: Ce arată fosilele viețuitoarelor marine, vechi de peste 500 de milioane de ani

Oamenii de ştiinţă au descoperit în sudul Chinei fosilele unei multitudini de vieţuitoare marine ce datează din urmă cu peste o jumătate de miliard de ani şi care arată un ecosistem de mare adâncime ce prospera pe Terra după prima extincţie în masă a lumii animale, informează Reuters şi Agerpres.

Aceste fosile din Cambrian, vechi de aproximativ 512 milioane de ani, aparţin unor nevertebrate cu diverse forme şi mărimi, inclusiv unui prădător de top cu apendice de prindere ce păreau ameninţătoare. Ele sunt excepţional de bine conservate până la nivel celular, dezvăluind picioare, branhii, intestine, ochi şi chiar nervi.

Oamenii de ştiinţă au colectat peste 50.000 de specimene fosilizate în argilit într-o singură carieră, reprezentând o colecţie extrem de variată de organisme pe care le-au denumit "biota Huayuan", numite astfel după ţinutul din provincia Hunan în care au fost localizate. Ei au examinat 8.681 de specimene şi au recunoscut 153 de specii - iar 91 erau până atunci necunoscute - din 16 grupuri majore de animale.

Fosilele datează dintr-o epocă în care viaţa animală şi vegetală era limitată doar la nivelul mărilor. Ele rivalizează cu alte două importante ansambluri fosile, oferind o imagine asupra vieţii din mările cambriene: biota Burgess Shale din provincia canadiană Columbia Britanică şi biota Chengjiang din provincia chineză Yunnan.

"Biota Huayuan era situată într-un mediu de mare adâncime la marginea platoului continental din sudul Chinei", a declarat Han Zeng, paleontolog la Institutul de Geologie şi Paleontologie din Nanjing, parte din Academia Chineză de Ştiinţe, şi autorul principal al studiului publicat miercuri în revista Nature.

"Biota Huayuan era un ecosistem prosper, cu animale de la coloanele de apă, de la suprafaţă şi până în interiorul sedimentelor marine. Acele animale aveau variate obiceiuri alimentare şi motilitate", a adăugat Han Zeng.

Grupurile dominante din aceste fosile includ: artropode - din care fac parte în zilele noastre crabii, creveţii, scorpionii, insectele, păianjenii, chilopodele şi diplopodele; Cnidaria, care includ meduzele, coralii şi anemonele-de-mare din zilele noastre; spongierii, care sunt printre cele mai vechi animale de pe Terra.

Prădătorii de top erau mai mulţi membri ai unui grup de artropode primitive, denumite radiodonte, care aveau apendice raptoriale - membre specializate pentru a prinde prada în timp ce înotau în mare. O altă vieţuitoare era acoperită cu spini şi semăna vag cu un cactus.

Ce arată fosilele Huayuan

Deşi animalele descoperite erau toate nevertebrate, biota Huayuan include şi o serie diversă şi abundentă de membri ai unei subdivizii de animale considerate a fi cele mai apropiate rude ale vertebratelor.

Fosilele Huayuan furnizează cea mai bună imagine asupra unui ecosistem marin după o extincţie în masă denumită Evenimentul Sinsk, care s-a produs în urmă cu circa 513,5 milioane de ani, fiind cauzat probabil de vulcanismul ce a determinat schimbări climatice rapide la nivel global. Acea extincţie în masă a întrerupt dezvoltarea explozivă a vieţii pe Terra, denumită explozia cambriană, când aproape toate grupurile majore ale regnului animal au apărut pentru prima dată.

"Biota Huayuan ne oferă primele informaţii despre impactul Evenimentului Sinsk asupra faunei din apele mai adânci", a declarat paleontologul şi autorul-senior al studiului Maoyan Zhu, cercetător la Institutul de Geologie şi Paleontologie Nanjing.

Fosilele indică faptul că acea extincţie în masă nu a afectat vieţuitoarele din apele mai adânci la fel de puternic ca pe cele din apele mai puţin adânci, a precizat Maoyan Zhu.

Animalele din biota Burgess Shale datau din urmă cu 508 milioane de ani, fiind mai îndepărtate de Evenimentul Sinsk decât cele din biota Huayuan. În pofida distanţei vaste care separă cele două situri, fosilele mai multor animale din aceleaşi specii au fost găsite în ambele locuri.

"Am fost surprinşi când am descoperit că biota Huayuan avea în comun diverse animale cu Burgess Shale, inclusiv artropodele Helmetia şi Surusicaris, care până atunci erau cunoscute doar în Burgess Shale", a declarat Han Zeng.

"Deoarece stadiile larvare sunt comune la nevertebratele marine existente, cea mai bună explicaţie pentru aceşti taxoni comuni este că larvele animalelor primitive erau capabile să se răspândească prin curenţii oceanici încă din primele zile ale animalelor în Cambrian", a explicat profesorul Zeng.

