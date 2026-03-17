Te-ai întrebat vreodată de ce nu ai văzut niciodată un pui de porumbel?

În viața de zi cu zi, probabil că vedeți o mulțime de porumbei, mai ales dacă locuiți într-un oraș unde aceștia se adună în spațiile publice iar oamenii obișnuiesc să îi hrănească cu firimituri sau semințe.

Deși mai întâlniți din când în când vreunul cu aspect ciudat, porumbeii au, de obicei, aceeași formă și aceeași dimensiune, ceea ce ridică oarecum întrebarea: unde sunt puii lor?

Ai putea să te plimbi toată ziua prin centrul orașului și să vezi zeci, dacă nu sute de porumbei, sau poate să vezi aceiași porumbei de mai multe ori în timpul „vânătorii” tale de păsări. Însă, se pare că este foarte greu să găsești un pui de porumbel. Există un motiv foarte bun pentru asta.

Unde sunt puii de porumbel?

După cum explică Birds and Blooms, acest lucru se datorează faptului că puii petrec o perioadă relativ lungă de timp în cuib și îl părăsesc abia după ce au crescut suficient.

Ar trebui să fii destul de mare ca să știi deja asta, dar totul începe cu o porumbiță-mamă și un porumbel-tată care se împerechează. Apoi masculul îi aduce crenguțe pe care ea le folosește pentru a construi un cuib, iar la o săptămână sau două după împerechere, porumbița va depune niște ouă, a căror incubație durează de obicei între 16 și 19 zile.

Puii sunt neajutorați când ies din ou și au nevoie de părinți să aibă grijă de ei, dar cresc foarte repede și, după aproximativ patru-cinci săptămâni, sunt gata să părăsească cuibul.

Motivul pentru care nu vezi niciodată un pui de porumbel este că aceștia stau în cuib până în acest moment și, odată ce sunt gata să-l părăsească, arată ca păsările adulte.

Mituri și teorii conspiraționiste

Desigur, răspunsul alternativ și foarte greșit la această întrebare este că porumbeii nu sunt reali, ci fac parte dintr-un complot guvernamental menit să ne spioneze, iar camerele au fost ascunse în porumbei de dimensiuni adulte, în loc să se treacă prin procesul laborios de a le face să pară mai în vârstă.

Există multe teorii conspiraționiste nebunești care circulă, dar printre cele mai nebunești se numără ideea că „păsările nu sunt reale”.

Asta te face să te întrebi de unde provine puiul de găină și de ce există relatări istorice despre păsări care datează cu mult înainte de inventarea camerei de supraveghere. Probabil că aceste înregistrări istorice despre păsări sunt niște aiureli inventate, menite să-i distragă pe cei curioși și să-i adormă într-un fals sentiment de siguranță, dar, din păcate pentru cei care cred că „păsările nu sunt reale”, porumbeii sunt foarte reali.