Putin, prima reacție după ce o dronă a căzut la Galați: Să ne trimită resturile

Președintele rus Vladimir Putin a ridicat semne de întrebare cu privire la originea dronei care s-a prăbușit într-un bloc din Galați, sugerând că aceasta nu ar fi de proveniență rusă și că ar putea fi vorba despre o dronă ucraineană, potrivit Reuters. Liderul de la Kremlin a declarat că a aflat recent despre incident, în ciuda unor declarații anterioare ale purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, care a lăsat să se înțeleagă că președintele a fost deja informat. În același context, Putin a solicitat ca resturile dronei să fie predate Federației Ruse, astfel încât Moscova să își poată desfășura propria anchetă.

Pe fondul tensiunilor diplomatice, Ministerul rus de Externe, citat de agenția Tass, a anunțat că Rusia va răspunde în curând deciziei României de a închide consulatul rus de la Constanța, măsură care a tensionat suplimentar relațiile bilaterale. În România, președintele Nicușor Dan a confirmat că incidentul din Galați, în urma căruia două persoane au fost rănite, a fost provocat de o dronă rusească de tip Geran-2, care a deviat de la traseu, a intrat pe teritoriul țării și a lovit un bloc de locuințe. Declarația a fost făcută la finalul ședinței CSAT.

"Să ni le transmită, vom efectua o anchetă"

"Știți, poate vi se va părea ciudat, dar tocmai am aflat, înainte de a intra în această sală, mi s-a raportat că s-a întâmplat ceva cu o presupusă dronă a noastră. Dacă ați avea amabilitatea să-mi repetați, v-aș fi foarte recunoscător, vorbesc fără glumă, fără ironie, și aș comenta acest lucru. Plecând de la ceea ce știu… Ursula von der Leyen.

Nu știu, doamna von der Leyen nu a fost în România, nu a examinat rămășițele acestei drone.

Nimeni nu poate spune de unde provine un aparat de zbor sau altul până când nu se efectuează o expertiză a acestui aparat de zbor. Doar că știm că drone ucrainene au zburat și în Finlanda, și în Polonia, și undeva în țările baltice.

Prima reacție a fost exact aceeași ca acum, aici, în România. Ura, vin rușii, rușii lovesc. Apoi, după scurt timp, s-a dovedit că nu are nimic de-a face cu aparatele de zbor rusești, ci că sunt drone de origine ucraineană.

Au deviat de la traiectorie, fie sub influența unui sistem electronic de bruiaj (REP), fie din alte motive legate de imperfecțiunile datelor tehnice, au ajuns acolo și s-au prăbușit. În acest caz, cred că, cel mai probabil, este vorba tocmai de o astfel de situație. Dar dacă ni se vor transmite date obiective, așa cum am transmis noi odată, să zicem, reprezentanților administrației americane informații și resturile dronelor care au încercat să lovească una dintre reședințele președintelui Federației Ruse, le-am trimis pur și simplu acolo pentru expertiză.

Să ni le transmită, vom efectua o anchetă obiectivă și abia atunci, în acest caz, vom da o evaluare a ceea ce s-a întâmplat. În România, cel mai probabil, a avut loc un incident cu o dronă ucraineană", a afirmat liderul rus la Astana, potrivit AIF.

