€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Putin, prima reacție după ce o dronă a căzut la Galați: Să ne trimită resturile
Data publicării: 29 Mai 2026

Putin, prima reacție după ce o dronă a căzut la Galați: Să ne trimită resturile
Autor: Gabriela Ungureanu

vladimir-putin-peskov-face-dezvaluiri_92639700 Foto cu caracter ilustrativ Pixabay -- președintele rus Vladimir Putin
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Vladimir Putin a pus sub semnul întrebării originea dronei care s-a prăbușit într-un bloc din Galați, sugerând că ar putea fi vorba despre un aparat ucrainean și cerând ca resturile să fie transmise Rusiei anchetă.

Președintele rus Vladimir Putin a ridicat semne de întrebare cu privire la originea dronei care s-a prăbușit într-un bloc din Galați, sugerând că aceasta nu ar fi de proveniență rusă și că ar putea fi vorba despre o dronă ucraineană, potrivit Reuters. Liderul de la Kremlin a declarat că a aflat recent despre incident, în ciuda unor declarații anterioare ale purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, care a lăsat să se înțeleagă că președintele a fost deja informat. În același context, Putin a solicitat ca resturile dronei să fie predate Federației Ruse, astfel încât Moscova să își poată desfășura propria anchetă.

Pe fondul tensiunilor diplomatice, Ministerul rus de Externe, citat de agenția Tass, a anunțat că Rusia va răspunde în curând deciziei României de a închide consulatul rus de la Constanța, măsură care a tensionat suplimentar relațiile bilaterale. În România, președintele Nicușor Dan a confirmat că incidentul din Galați, în urma căruia două persoane au fost rănite, a fost provocat de o dronă rusească de tip Geran-2, care a deviat de la traseu, a intrat pe teritoriul țării și a lovit un bloc de locuințe. Declarația a fost făcută la finalul ședinței CSAT.

"Să ni le transmită, vom efectua o anchetă"

"Știți, poate vi se va părea ciudat, dar tocmai am aflat, înainte de a intra în această sală, mi s-a raportat că s-a întâmplat ceva cu o presupusă dronă a noastră. Dacă ați avea amabilitatea să-mi repetați, v-aș fi foarte recunoscător, vorbesc fără glumă, fără ironie, și aș comenta acest lucru. Plecând de la ceea ce știu… Ursula von der Leyen.

Nu știu, doamna von der Leyen nu a fost în România, nu a examinat rămășițele acestei drone.

Nimeni nu poate spune de unde provine un aparat de zbor sau altul până când nu se efectuează o expertiză a acestui aparat de zbor. Doar că știm că drone ucrainene au zburat și în Finlanda, și în Polonia, și undeva în țările baltice.

Prima reacție a fost exact aceeași ca acum, aici, în România. Ura, vin rușii, rușii lovesc. Apoi, după scurt timp, s-a dovedit că nu are nimic de-a face cu aparatele de zbor rusești, ci că sunt drone de origine ucraineană.

Au deviat de la traiectorie, fie sub influența unui sistem electronic de bruiaj (REP), fie din alte motive legate de imperfecțiunile datelor tehnice, au ajuns acolo și s-au prăbușit. În acest caz, cred că, cel mai probabil, este vorba tocmai de o astfel de situație. Dar dacă ni se vor transmite date obiective, așa cum am transmis noi odată, să zicem, reprezentanților administrației americane informații și resturile dronelor care au încercat să lovească una dintre reședințele președintelui Federației Ruse, le-am trimis pur și simplu acolo pentru expertiză.

Să ni le transmită, vom efectua o anchetă obiectivă și abia atunci, în acest caz, vom da o evaluare a ceea ce s-a întâmplat. În România, cel mai probabil, a avut loc un incident cu o dronă ucraineană", a afirmat liderul rus la Astana, potrivit AIF.

CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan, declarații la Galați: De această situație răspunde Rusia - VIDEO/ A plecat în huiduieli
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
ucraina
razboi
romania
galati
drona galati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Nicușor Dan, discuție cu Zelenski după incidentul cu drona din Galați: Accelerăm cooperarea noastră
Publicat acum 28 minute
Putin, prima reacție după ce o dronă a căzut la Galați: Să ne trimită resturile
Publicat acum 33 minute
Fermele mari, devastate de o decizie a Bruxelles-ului. ”Pentru România, este sabotaj”, acuză Georgiana Teodorescu, ECR
Publicat acum 54 minute
Ministrul de externe iranian susține că America trebuie să renunțe la cererile "excesive" pentru un acord final cu Teheranul
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Agenția de Rating Fitch a îmbunătățit ratingul Transgaz cu o treaptă, de la BBB-cu perspectivă pozitivă la BBB cu perspectivă stabilă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 12 minute
Peskov, răspuns ironic atunci când a fost întrebat de drona căzută în România, la Galați
Publicat acum 14 ore si 41 minute
O dronă rusească a căzut peste un bloc, în Galați. Update: MApN: Nu e un atac asupra României / Reacția NATO
Publicat acum 5 ore si 7 minute
Sindicatul IMPACT anunță pichetarea sediului BRD: salariații resping reducerea drepturilor din Contractul Colectiv de Muncă
Publicat acum 11 ore si 42 minute
Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!
Publicat acum 6 ore si 26 minute
Bogdan Chirieac ridică un semn de întrebare, după ce o dronă a căzut în Galați: Poate nu este un accident!
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close