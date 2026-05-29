Miliardarul american Peter Thiel s-a mutat în Argentina: Motivul din spatele deciziei

Magnatul germano-american din domeniul tehnologiei, Peter Thiel, se stabileşte în Argentina, unde a achiziţionat proprietăţi şi şi-a mutat familia, din cauza îngrijorării cu privire la orientarea politică a SUA după alegerile de la jumătatea mandatului în 2026, potrivit unui articol publicat joi de The New York Times şi citat de EFE şi Agerpres.

Thiel (58 de ani), cofondator al PayPal şi Palantir şi cunoscut donator republican, s-a întâlnit recent cu preşedintele argentinian, Javier Milei, a cumpărat o vilă în Buenos Aires şi a organizat acolo un eveniment social, au declarat pentru ziar oficiali şi persoane apropiate omului de afaceri.

"Noile sale rădăcini în Argentina sunt parţial motivate de îngrijorarea sa cu privire la direcţia în care se îndreaptă SUA", au declarat surse care îi cunosc opiniile, în special în California, unde o "iniţiativă din cadrul apropiatelor alegeri din noiembrie ar putea duce la impunerea unei taxe semnificative asupra averilor miliardarilor", se menţionează în articol.

VEZI ȘI: Casa Albă a publicat o hartă a arestărilor de imigranți și i-a comparat cu extratereștrii / foto în articol

Mutare temporară în America de Sud

Thiel şi-a mutat temporar familia în Argentina, şi-a înscris copiii la o şcoală locală şi a cumpărat, de asemenea, un teren în Uruguay, adaugă ziarul.

Referitor la contactele sale cu guvernul argentinian, pe lângă Milei, el s-a întâlnit şi cu ministrul pentru dereglementare şi transformarea statului, Federico Sturzenegger, şi cu ministrul economiei, Luis Caputo, precum şi cu economişti renumiţi din această ţară.

Titanul din Silicon Valley, a cărui avere este estimată la cel puţin 22 de miliarde de dolari, a fost unul dintre finanţatorii preşedintelui Donald Trump în alegerile din 2016 şi unul dintre promotorii ascensiunii fulminante a lui JD Vance, actualul vicepreşedinte al SUA.