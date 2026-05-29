€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Miliardarul american Peter Thiel s-a mutat în Argentina: Motivul din spatele deciziei
Data publicării: 29 Mai 2026

Miliardarul american Peter Thiel s-a mutat în Argentina: Motivul din spatele deciziei
Autor: Elena Aurel

business_04077100 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Peter Thiel s-a mutat în Argentina împreună cu familia și a achiziționat proprietăți acolo.

Magnatul germano-american din domeniul tehnologiei, Peter Thiel, se stabileşte în Argentina, unde a achiziţionat proprietăţi şi şi-a mutat familia, din cauza îngrijorării cu privire la orientarea politică a SUA după alegerile de la jumătatea mandatului în 2026, potrivit unui articol publicat joi de The New York Times şi citat de EFE şi Agerpres.

Thiel (58 de ani), cofondator al PayPal şi Palantir şi cunoscut donator republican, s-a întâlnit recent cu preşedintele argentinian, Javier Milei, a cumpărat o vilă în Buenos Aires şi a organizat acolo un eveniment social, au declarat pentru ziar oficiali şi persoane apropiate omului de afaceri.

"Noile sale rădăcini în Argentina sunt parţial motivate de îngrijorarea sa cu privire la direcţia în care se îndreaptă SUA", au declarat surse care îi cunosc opiniile, în special în California, unde o "iniţiativă din cadrul apropiatelor alegeri din noiembrie ar putea duce la impunerea unei taxe semnificative asupra averilor miliardarilor", se menţionează în articol.

VEZI ȘI: Casa Albă a publicat o hartă a arestărilor de imigranți și i-a comparat cu extratereștrii / foto în articol

Mutare temporară în America de Sud

Thiel şi-a mutat temporar familia în Argentina, şi-a înscris copiii la o şcoală locală şi a cumpărat, de asemenea, un teren în Uruguay, adaugă ziarul.

Referitor la contactele sale cu guvernul argentinian, pe lângă Milei, el s-a întâlnit şi cu ministrul pentru dereglementare şi transformarea statului, Federico Sturzenegger, şi cu ministrul economiei, Luis Caputo, precum şi cu economişti renumiţi din această ţară.

Titanul din Silicon Valley, a cărui avere este estimată la cel puţin 22 de miliarde de dolari, a fost unul dintre finanţatorii preşedintelui Donald Trump în alegerile din 2016 şi unul dintre promotorii ascensiunii fulminante a lui JD Vance, actualul vicepreşedinte al SUA.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

argentina
sua
paypal
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
OMS anunță primul pacient vindecat în epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo
Publicat acum 28 minute
Parlamentul Poloniei a adoptat legea parteneriatului civil. Karol Nawrocki susține că nu o va promulga
Publicat acum 39 minute
Cine e fostul consul al Rusiei la Constanța, Andrey Kosilin, care a fost declarat persona non-grata / foto în articol
Publicat acum 50 minute
Angajații din vămi protestează pentru a doua zi consecutiv / video
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Acordul UE - Mercosur. Europarlamentarul Georgiana Teodorescu (ECR) dezvăluie ce a găsit în Brazilia: Mi-ar fi frică să-i dau copilului meu așa ceva / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 45 minute
O dronă rusească a căzut peste un bloc, în Galați. Update: MApN: Nu e un atac asupra României / Reacția NATO
Publicat acum 7 ore si 46 minute
Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!
Publicat acum 6 ore si 25 minute
Cine-i despăgubește pe proprietarii din blocul avariat de drona rusească: Polițele facultative și asigurarea PAD nu acoperă situația de război
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Peskov, răspuns ironic atunci când a fost întrebat de drona căzută în România, la Galați
Publicat acum 10 ore si 58 minute
BANCUL ZILEI: Soția gospodină
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close