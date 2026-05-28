Daniel Băluță a făcut audiență record la Antena 1. „Furnicuțele” a urcat pe primul loc

Emisiunea, care l-a avut ca invitat pe Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, s-a clasat pe primul loc în mediul urban, la categoria de vârstă 21–54 de ani, cu 1,9 puncte de rating și o cotă de piață de 15,9%, devansând principalele posturi concurente.

Timp de două ore, edilul Sectorului 4 a răspuns tuturor întrebărilor adresate de jurnalista Denise Rifai, mai mult sau mai puțin incomode, atât celor din timpul emisiunii, cât și întrebărilor-fulger din cadrul rubricii „Lucrarea de control”. Mai mult, Daniel Băluță a trecut cu bine și de „Testul Mușuroiului”, unde l-a avut alături pe colegul și prietenul său, Bogdan Ivan.

În cadrul emisiunii, primarul Daniel Băluță a avut parte și de momente emoționante, atunci când în platou i s-au alăturat soția și fiica sa adolescentă, care au povestit întâmplări dragi din viața omului și medicului Daniel Băluță.

Deși formatul emisiunii este unul de divertisment, edilul a fost provocat să răspundă și la întrebări politice și administrative. Daniel Băluță a vorbit despre extinderea magistralei M4 de metrou, despre spitalele pe care Sectorul 4 le-a construit sau le are în lucru în prezent, precum și despre modul în care a reușit să atragă pentru România suma de 5 miliarde de euro din fonduri europene, o valoare record pentru o administrație publică locală din țara noastră.

Tot în cadrul emisiunii, Daniel Băluță s-a descris drept „un politician puțin diferit”, căruia nu îi place să fie un teoretician, ci mai degrabă un om al faptelor decât al vorbelor, și care spune că nu poate face o comparație între cariera sa de politician și cea de medic.

„E greu să faci o comparație. Ambele activități au în comun oamenii și, în ambele, școala absolvită a fost determinantă. Ceea ce am învățat la școală m-a ajutat. Preocuparea pe care o am pentru administrație generează o uzură deosebită. Nu mi-ar plăcea să fiu un jalon în politică, vreau să creez. Sunt un om care creează și aduce plus valoare”, a spus Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.