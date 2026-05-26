"Am fost ‘câinele și pisica’ cu Băsescu, dar am înțeles niște lucruri amândoi atunci”. Ponta: Vreau să explic ceva, toată lumea o să-mi dea dreptate

În actuala criză politică, în care numele lui Eugen Tomac este tot mai des vehiculat ca posibilă variantă de premier tehnocrat pentru un nou guvern, scena politică românească rămâne profund fragmentată. Fostele partide de la guvernare sunt mai divizate ca oricând și continuă să se atace reciproc, într-un context în care ideea de stabilitate și coerență pare tot mai dificil de atins.

În acest climat tensionat, fostul premier Victor Ponta a susținut, într-o intervenție la România TV, în emisiunea „Punctul culminant” moderată de Victor Ciutacu, că România are nevoie mai mult ca oricând de unitate. Acesta a invocat, într-o notă personală, experiența propriului mandat, susținând că cea mai bună perioadă economică a țării a avut loc în perioada sa, în ciuda disputelor constante dintre Palatul Victoria și Cotroceni.

"Și domnului Tomac i-aș răspunde dacă aș fi întrebat..."

"Eu le-am propus, nu doar PSD-ului, ci și domnului Bolojan, niște lucruri. Eu de exemplu foarte des am stat de vorbă cu următoarele persoane: Adrian Năstase, Călin Popescu Tăriceanu, Mugur Isărescu, Emil Boc. Toți au fost premieri înaintea mea. I-am întrebat pe multe subiecte ce au făcut. Vrea cineva să mă întrebe ce am învățat în anii aceștia? Sigur că o să-i răspund. S-a întâmplat să mă mai întrebe chiar și domnul Bolojan și am fost deschis să-i răspund. E o chestie care ține de România. Cum să nu-i răspund? Și domnului Tomac i-aș răspunde dacă aș fi întrebat. Am o relație civilizată cu dânsul. Pare că nu i-a ieșit domnului Băsescu singura funcție neocupată, cea de premier, dar pare că o să-i iasă domnului Tomac.

"Până la urmă, am înțeles niște lucruri amândoi atunci"

Vreau să explic ceva extrem de important și cam toată lumea o să-mi dea dreptate. Cea mai bună perioadă din punct de vedere economic pentru România a fost în 2013-2014, când Băsescu era la Cotroceni și eu eram la Palatul Victoria. Toată lumea știe bine că eu cu Băsescu am fost 'câinele și pisica', dar a fost bine pentru România. Până la urmă, am înțeles niște lucruri amândoi atunci. Sunt chestii personale, dar trebuie să treci peste ele și să încerci să faci ceva bun. Ne certam noi, dar astfel de certuri între politicieni există peste tot în orice democrație. Cât timp cearta sau circul e pe televizor sau în Parlament, dar oamenii au salarii bune, pensii bune, școli bune, spitale bune, condiții și așa mai de parte, pe oameni nu-i deranjează. În momentul în care ei trăiesc rău, iar circul continuă, atunci să fii sigur că vor fi deranjați. Trebuie să trecem peste divergențele personale dacă vrem să scoatem țara din criză", a spus Victor Ponta.

