€ 5.2359
|
$ 4.4978
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2359
|
$ 4.4978
 
DCNews Stiri "Am fost ‘câinele și pisica’ cu Băsescu, dar am înțeles niște lucruri amândoi atunci”. Ponta: Vreau să explic ceva, toată lumea o să-mi dea dreptate
Data publicării: 26 Mai 2026

"Am fost ‘câinele și pisica’ cu Băsescu, dar am înțeles niște lucruri amândoi atunci”. Ponta: Vreau să explic ceva, toată lumea o să-mi dea dreptate
Autor: Tiberiu Vasile

Victor Ponta, fost premier al Romaniei Victor Ponta, fost premier al Romaniei. Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Victor Ponta afirmă că România a avut cea mai bună perioadă economică în 2013–2014, în ciuda conflictelor politice cu Traian Băsescu, și susține că actuala criză politică arată nevoia de unitate.

În actuala criză politică, în care numele lui Eugen Tomac este tot mai des vehiculat ca posibilă variantă de premier tehnocrat pentru un nou guvern, scena politică românească rămâne profund fragmentată. Fostele partide de la guvernare sunt mai divizate ca oricând și continuă să se atace reciproc, într-un context în care ideea de stabilitate și coerență pare tot mai dificil de atins.

În acest climat tensionat, fostul premier Victor Ponta a susținut, într-o intervenție la România TV, în emisiunea „Punctul culminant” moderată de Victor Ciutacu, că România are nevoie mai mult ca oricând de unitate. Acesta a invocat, într-o notă personală, experiența propriului mandat, susținând că cea mai bună perioadă economică a țării a avut loc în perioada sa, în ciuda disputelor constante dintre Palatul Victoria și Cotroceni.

"Și domnului Tomac i-aș răspunde dacă aș fi întrebat..."

"Eu le-am propus, nu doar PSD-ului, ci și domnului Bolojan, niște lucruri. Eu de exemplu foarte des am stat de vorbă cu următoarele persoane: Adrian Năstase, Călin Popescu Tăriceanu, Mugur Isărescu, Emil Boc. Toți au fost premieri înaintea mea. I-am întrebat pe multe subiecte ce au făcut. Vrea cineva să mă întrebe ce am învățat în anii aceștia? Sigur că o să-i răspund. S-a întâmplat să mă mai întrebe chiar și domnul Bolojan și am fost deschis să-i răspund. E o chestie care ține de România. Cum să nu-i răspund? Și domnului Tomac i-aș răspunde dacă aș fi întrebat. Am o relație civilizată cu dânsul. Pare că nu i-a ieșit domnului Băsescu singura funcție neocupată, cea de premier, dar pare că o să-i iasă domnului Tomac.

"Până la urmă, am înțeles niște lucruri amândoi atunci"

Vreau să explic ceva extrem de important și cam toată lumea o să-mi dea dreptate. Cea mai bună perioadă din punct de vedere economic pentru România a fost în 2013-2014, când Băsescu era la Cotroceni și eu eram la Palatul Victoria. Toată lumea știe bine că eu cu Băsescu am fost 'câinele și pisica', dar a fost bine pentru România. Până la urmă, am înțeles niște lucruri amândoi atunci. Sunt chestii personale, dar trebuie să treci peste ele și să încerci să faci ceva bun. Ne certam noi, dar astfel de certuri între politicieni există peste tot în orice democrație. Cât timp cearta sau circul e pe televizor sau în Parlament, dar oamenii au salarii bune, pensii bune, școli bune, spitale bune, condiții și așa mai de parte, pe oameni nu-i deranjează. În momentul în care ei trăiesc rău, iar circul continuă, atunci să fii sigur că vor fi deranjați. Trebuie să trecem peste divergențele personale dacă vrem să scoatem țara din criză", a spus Victor Ponta.

CITEȘTE ȘI: Victor Ponta, replică pentru Vlad Voiculescu după ce a scris "M**e PSD" pe Facebook
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

eugen tomac
ilie bolojan
criza politica
coalitie de guvernare
victor ponta
traian basecu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 40 minute
NATO întărește flancul estic: Corp de armată pentru apărarea Letoniei și Estoniei de un eventual conflict cu Rusia
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Secretarul american al Sănătăţii, filmat în timp ce încerca să prindă cu mâinile goale doi șerpi care încercau să-l muște - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 50 minute
"Am fost ‘câinele și pisica’ cu Băsescu, dar am înțeles niște lucruri amândoi atunci”. Ponta: Vreau să explic ceva, toată lumea o să-mi dea dreptate
Publicat acum 1 ora si 58 minute
Crimă înfiorătoare la Cluj: Și-a atacat fosta iubită și pe sora ei și le-a omorât mama. Tânărul i-a așteptat pe polițiști râzând
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Revenire surpriză pe scena politică din Grecia, înaintea unui an electoral decisiv
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 40 minute
NATO întărește flancul estic: Corp de armată pentru apărarea Letoniei și Estoniei de un eventual conflict cu Rusia
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close