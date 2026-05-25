Criza de Ebola în Africa se adâncește, iar numărul deceselor urcă la 220. OMS: Epidemia ne depăşeşte

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a declarat luni că epidemia de Ebola, care se răspândeşte rapid în Republica Democratică Congo (RDC) şi Uganda, depăşeşte eforturile echipelor de intervenţie, iar numărul actual al deceselor suspectate că au fost cauzate de această boală infecţioasă a ajuns la 220, informează Reuters.

În cadrul unei reuniuni online a reprezentanţilor Uniunii Africane privind epidemia, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că întârzierile în depistarea cazurilor de Ebola au făcut ca echipele de intervenţie să se afle acum într-o situaţie în care "trebuie să recupereze terenul pierdut", iar epidemia va avea probabil tendinţa de a se agrava în perioada imediat următoare înainte ca situaţia epidemiologică să se îmbunătăţească.

"Ne extindem urgent operaţiunile, dar, în acest moment, epidemia ne depăşeşte", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, adăugând că ţările învecinate cu Republica Democrată Congo - epicentrul focarului - ar trebui să ia măsuri imediate.

Directorul general al OMS a anunţat că va călători în RDC marţi, alături de un alt oficial cu rang înalt din cadrul OMS, responsabil cu gestionarea urgenţelor sanitare, Chikwe Ihekweazu.

Luni, Uganda a raportat alte două cazuri de Ebola, care au făcut ca bilanţul cazurilor confirmate să urce la şapte, fapt care l-a determinat pe directorul OMS să le îndemne încă o dată pe ţările din vecinătate să ia măsuri imediate pentru a combate răspândirea epidemiei.

OMS a declarat actuala epidemie de Ebola, cauzată de tulpina rară Bundibugyo, o urgenţă sanitară de interes internaţional.

Potrivit directorului general al OMS, combaterea epidemiei, care se răspândeşte rapid, a fost îngreunată de faptul că provinciile Ituri şi Kivu de Nord din R.D. Congo sunt extrem de nesigure din cauza unui conflict armat şi de faptul că nu există vaccinuri aprobate împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola, conform Agerpres.

INSP: Riscul de infectare în Europa rămâne redus

Probabilitatea de infecţie cu virusul Ebola este "foarte scăzută" pentru populaţia generală din UE din cauza posibilităţii limitate de import şi transmitere ulterioară în Europa, a informat, vineri, Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Pe 17 mai, OMS a declarat focarul de boală Ebola cauzat de virusul Bundibugyo (BDBV) din Republica Democrată Congo şi Uganda drept o urgenţă de sănătate publică de importanţă internaţională ca urmare a raportării unui focar în provincia congoleză Ituri.

"Rezultatele preliminare de laborator indică o specie de virus Ebola care nu aparţine speciei Zaire, analize suplimentare fiind în curs de desfăşurare. Pe baza informaţiilor disponibile şi a incertitudinilor actuale, probabilitatea de infecţie pentru rezidenţii UE/SEE sau călătorii în provincia Ituri este evaluată ca fiind scăzută. Pentru populaţia generală din UE/SEE, probabilitatea de infecţie este foarte scăzută din cauza posibilităţii limitate de import şi transmitere ulterioară în Europa", a precizat INSP.

Ebola se propagă în Republica Democrată Congo

Ebola continuă să se răspândească în Republica Democrată Congo (RDC), unde joi au fost semnalate primele cazuri de infectare în provincia Kivu de Sud din estul ţării, în timp ce răspunsul sistemului sanitar este greoi şi a condus la scene haotice în provincia Ituri, focarul epidemiei, transmite vineri AFP.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declanşat duminică o alertă sanitară internaţională pentru a răspunde celui de-al 17-lea focar de Ebola din estul RDC, o ţară vastă din Africa Centrală cu peste 100 de milioane de locuitori, afectată de conflicte.

