Festivalul Copiilor la Hala Laminor: Ateliere creative, competiții sportive și concert Alex Velea

Ateliere creative pentru imaginație și îndemânare

Copiii pot participa la ateliere educative care le stimulează creativitatea: modelaj în lut, realizare hârtie handmade, face painting, modelare baloane și țesut la mini-război. Fiecare atelier este conceput pentru a oferi copiilor experiențe hands-on care combină jocul cu învățarea.

Zone interactive și jocuri pentru toată familia

Pe tot parcursul evenimentului, familiile au acces liber la mai multe zone tematice: „Șut la poartă" cu țintă și punctaj, karaoke echipat complet, zona de caricaturi realizate de artiști, șah gigant și arcade cu jocuri interactive. Aceste spații permit copiilor și părinților să interacționeze și să se distreze împreună.

Animație și personaje tematice

Atmosfera de sărbătoare este completată de zone de tatuaje temporare și stickere, personaje tematice care interacționează cu copiii și o mini-disco cu muzică, dansuri ghidate și jocuri de grup. Animația continuă pe toată durata evenimentului menține energia ridicată și zâmbetele pe fețele copiilor.

Talente locale pe scena principală

Copiii și tinerii din unitățile de învățământ ale Sectorului 3 vor urca pe scena principală pentru momente artistice speciale: muzică, dans, recitaluri și demonstrații. Aceste spectacole transformă evenimentul într-o celebrare a talentului tinerei generații și oferă copiilor ocazia de a-și prezenta abilitățile în fața publicului.

Competiții sportive și mișcare

Pentru cei pasionați de sport, evenimentul include competiții de tenis de masă (2 mese dedicate) și badminton. Activitățile promovează mișcarea, fair-play-ul și spiritul de echipă, într-un cadru prietenos și competitiv.

Concert Alex Velea în final de zi

Seara va culmina cu un concert susținut de Alex Velea, unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului. Concertul va încheia programul într-un final memorabil, cu energie și spectacol pentru întreaga familie.