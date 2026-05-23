€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Criză energetică după furtuni. Linia care leagă România, Moldova şi Ucraina a căzut în plină noapte
Data publicării: 23 Mai 2026

Criză energetică după furtuni. Linia care leagă România, Moldova şi Ucraina a căzut în plină noapte
Autor: Dana Mihai

Criză energetică după furtuni. Linia care leagă România, Moldova şi Ucraina a căzut în plină noapte Criză energetică după furtuni. Linia care leagă România, Moldova şi Ucraina a căzut în plină noapte
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Alertă în Republica Moldova după ce a căzut linia electrică ce o leagă de România şi Ucraina. Autorităţile cer populaţiei să reducă urgent consumul de energie.

 Linia de 400 kV care leagă România de Republica Moldova şi Ucraina a căzut noaptea trecută ca urmare a condiţiilor meteo nefavorabile. Locuitorii din Republica Moldova primesc curent electric în continuare, dar autorităţile le-au recomandat să nu risipeacă energia în orele de vârf. România ar urma să trimită energie în regim insularizat, prin liniiile de 110 kV, transmite sâmbătă Radio Chişinău.

Furtunile au provocat avarii în reţeaua electrică

În urma ploilor abundente şi a descărcărilor electrice intense, au fost înregistrate deconectări ale liniilor electrice aeriene de interconexiune de 400 kV Vulcăneşti - Isaccea şi Vulcăneşti - MGRES.

În această etapă, specialiştii societăţii Moldelectrica au identificat caracterul defecţiunii pe linia electrică Vulcăneşti - MGRES, iar echipele operative intervin în regim continuu pentru lichidarea avariei şi restabilirea funcţionării acesteia în cel mai scurt timp posibil. În paralel, se efectuează verificările tehnice necesare şi pe celelalte elemente ale reţelei afectate de condiţiile atmosferice extreme, a transmis societatea.

"Reiterăm faptul că, în pofida incidentelor produse în reţeaua de transport, consumatorii finali nu au fost deconectaţi de la energia electrică. Sistemul Electroenergetic Naţional funcţionează în continuare în regim controlat şi stabil, datorită manevrelor operative realizate prompt de către dispecerii şi echipele tehnice ale întreprinderii", precizează Moldelectrica.

Întreg personalul operativ a fost mobilizat

În prezent, întreg personalul operativ al Moldelectrica este mobilizat la capacitate maximă pentru reconectarea şi sincronizarea în condiţii de siguranţă a liniei electrice de 400 kV, precum şi pentru menţinerea fiabilităţii sistemului electroenergetic de transport.

Totodată, în contextul suprasolicitărilor ce pot apărea în asemenea situaţii, adresăm consumatorilor rugămintea de a utiliza energia electrică în mod raţional şi responsabil, evitând pe cât posibil consumul excesive la orele de vârf, pentru a reduce riscul apariţiei unor perturbări suplimentare în reţea, a mai transmis Moldelectrica.

Responsabili din sistemul energetic românesc au declarat că, pe lângă situaţia din R. Moldova, există o problemă şi în sudul Ucrainei, în zona Odesa, ca urmare a incidentului, din cauza suprasarcinii pe linii, transmite Radio Chişinău.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

republica moldova
ucraina
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Papa Leon al XIV-lea, vizită în „Țara Focurilor” din Italia, regiune afectată de poluare și deșeuri ilegale
Publicat acum 6 minute
Întrebări cheie despre concertul lui Max Korz. Bucureştiul, platformă regională pentru spectacole de amploare?
Publicat acum 29 minute
Măsuri de securitate extinse la Arena Națională înainte de concertul Max Korzh: drone, echipe ecvestre şi canine
Publicat acum 43 minute
O tragedie pe autostradă, evitată la limită. Lecţia învăţată acum 40 de ani de Titi Aur, transformată în sfat pentru toţi şoferii
Publicat acum 59 minute
Dezinformare cu imagini asociate concertului de la Bucureşti al lui Max Korzh - video. Avertizarea autorităţilor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Cine ar putea fi noul premier. Bogdan Chirieac indică favoritul momentului
Publicat acum 4 ore si 0 minute
Cutremur puternic de 6 grade într-o zonă turistică celebră. Autoritățile au transmis imediat alertă
Publicat acum 9 ore si 12 minute
BANCUL ZILEI: Culmea veseliei
Publicat acum 7 ore si 33 minute
Horoscop 23 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 44 minute
Tensiuni uriașe în Golful Persic. Qatarul îi transmite Iranului că Strâmtoarea Ormuz nu poate fi folosită ca armă
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close