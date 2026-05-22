Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE), a declarat că ASE colaborează frecvent cu ministere și organizații din mediul economico-social pentru realizarea unor studii și proiecte de cercetare.

Rectorul a explicat că ASE a realizat o analiză pentru Ministerul Agriculturii privind balanța comerțului exterior cu produse agroalimentare și a atras atenția că reducerea deficitului comercial la carnea de porc ar putea fi cauzată mai degrabă de scăderea consumului decât de creșterea producției interne.

„Guvernul României e la o aruncătură de băț de dumneavoastră, de Palatul Academiei de Studii Economice. Vă solicită des studii?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Am mai făcut. E drept că nu Guvernul, ci ministerele. De exemplu, Ministerul Agriculturii a comandat acum câțiva ani să analizăm balanța de comerț exterior pe produse agroalimentare. Avem un calcul foarte clar.

E o bucurie în piață că a scăzut la jumătate deficitul balanței de comerț exterior pentru carnea de porc, dar eu cred - nu avem cifre, am solicitat la colegul Tudor Andrei și le va da că e un om bine pregătit - că reducerea acestui deficit este din cauza faptului că a scăzut consumul, nu că am crescut noi producția.

Bine ar fi să fie așa, să creștem producția de carne de porc. Într-adevăr, se pare că balanța de comerț exterior pentru produse agroalimentare a scăzut de la 3,4 miliarde la 1,7 miliarde, pe tot ce înseamnă agricultură, iar carnea de porc de la 1,1 miliarde la undeva la 600 de milioane de euro.

Bineînțeles că avem și cu ministrul de Finanțe, avem proiecte cu organizații private. Anul trecut am avut 17 proiecte comandate cu mediul economico-social, inclusiv din zona publică sau privată. Continuăm să ne axăm și pe această linie de cercetare, nu neapărat cu finanțare de la stat, ci cu finanțare din mediul economico-social”, a spus Nicolae Istudor.

Propunerile ASE pentru PNRR nu au fost luate în seamă

Nicolae Istudor a explicat că experții Academiei de Studii Economice au contribuit cu analize și propuneri pentru PNRR, însă acestea nu au fost preluate de autorități.

„Știți foarte bine că în Occident universitățile sunt în prima linie de cercetare”, a spus Bogdan Chirieac.

„Știu. Am fost în Finlanda și universitatea unde am fost în vizită a spus foarte clar: „Noi suntem universitatea care a fost aleasă să facă analize pentru tot ce înseamnă zona militară”, pe componenta economică. Deci, este clar că e bine ca, în tot ce înseamnă decizia politică, să existe o fundamentare științifică, lipsită de patimă politică, pentru că, acolo unde există patimă politică, nu cred că vom avea rezultate bune”, a spus Nicolae Istudor.

„Mai multe ministere ar trebui să lucreze cu dumneavoastră, la Economie, la Energie”, a spus Bogdan Chirieac.

„Cu noi sau cu alte universități din țară. Există Asociația Facultăților de Economie din România. Noi ne întâlnim de cel puțin două ori pe an și suntem dispuși să facem analize la ce ne pricepem. Nu o să ne implicăm în ce nu ne pricepem că nu e corect.

Academia de Studii Economice are un corp de cercetători format din 84 de colegi, care a lucrat chiar la analiza pentru PNRR. Din păcate, dacă se uită cineva la ce propuneri am făcut noi și ce s-a ales în PNRR, nu găsim mai nimic. Degeaba facem analize dacă nu sunt luate în seamă analizele pe care le facem. Și asta e o problemă”, a spus Nicolae Istudor la DC News, Știri Diaspora și DC News TV.

