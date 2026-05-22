ANM, prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Cum va fi vremea până pe 22 iunie
Data publicării: 22 Mai 2026

ANM, prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Cum va fi vremea până pe 22 iunie
Autor: Doinița Manic

imagine cu fete in parc Ne așteaptă temperaturi peste cele normale acestei perioade, anunță ANM. Sursa foto: Agerpres
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit meteorologilor, până pe 22 iunie, temperaturile vor varia și se vor încadra fie în marja celor specificce în această perioadă, fie vor fi mai ridicate decât valorile normale. 

Vremea în săptămâna 25 mai – 1 iunie

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în zonele montane.

Vremea în săptămâna 1 - 8 iunie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 8-15 iunie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, îndeosebi în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi local deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 15-22 iunie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

