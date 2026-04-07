DCNews Stiri ANM, val de avertizări meteo: Coduri Galbene și Portocalii de viscol și vânt puternic. Zonele vizate - Harta
Data actualizării: 11:47 07 Apr 2026 | Data publicării: 11:03 07 Apr 2026

Autor: Doinița Manic

imagine cu viscol, ninsoare ANM a emis mai multe Coduri Galbene și Portocalii de vânt puternic și viscol. Sursa foto: Agepres/rol ilustrativ

ANM a emis mai multe avertizări meteorologice.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări meteorologice, printre care și un Cod Portocaliu de viscol.

Meteorologii anunță că în țară, începând de astăzi, 7 aprilie, ora 10:00 până pe 10 aprilie, ora 10:00, vor fi intensificări ale vântului, vreme rece și precipitații mixte, iar la munte ninsoare, strat
de zăpadă și viscol.
Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45...60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80...90 km/h.

Începând din această noapte (7/8 aprilie) îndeosebi în centrul, estul și sud-estul țării vor fi precipitații mixte, iar la munte va ninge și îndeosebi la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10...15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10...20 l/mp.

Vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la sfârșitul săptămânii va fi rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.

Cod Galben de vânt, valabil astăzi


Interval de valabilitate: 07 aprilie, ora 10:00 – 07 aprilie, ora 21:00.

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și a Maramureșului, sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei și la munte

În intervalul menționat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100...120 km/h.

ANM, val de avertizări meteorologice: Coduri Gelbene și Portocalii de viscol și vânt puternic. Zonele vizate

Sursa foto: ANM

Cod Galben de vânt și viscol, valabil până mâine la ora 10:00

Interval de valabilitate: 07 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00.

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ninsori viscolite la munte

Zone afectate: conform textului și hărții

În intervalul menționat, în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei precum și în sudul și vestul Transilvaniei vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali vor fi rafale de 70...90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Cod Portocaliu de viscol, valabil până mâine

Interval de valabilitate: 07 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00

Fenomene vizate: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

Zone avertizate: local în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1600 m Local în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1600 m, va fi viscol puternic, cu rafale de 110...130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

ANM, val de avertizări meteorologice: Coduri Gelbene și Portocalii de viscol și vânt puternic. Zonele vizate

Sursa foto: ANM

Cod Galben de vânt și viscol, 8 aprilie

Interval de valabilitate: 08 aprilie, ora 10:00 – 08 aprilie, ora 21:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ninsori viscolite la munte

În intervalul menționat în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, Oltenia, sudul Banatului, precum și în vestul, estul și nord-estul Munteniei temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. 

În Carpații Orientali și Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Cod Portocaliu de viscol puternic, 8 aprilie

Interval de valabilitate: 08 aprilie, ora 10:00 – 08 aprilie, ora 21:00

Fenomen vizate: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

Zone avertizate: local Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mai mari de 1600 m

Local în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mai mari de 1600 m, va fi viscol puternic, cu rafale de 110...130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

ANM, val de avertizări meteorologice: Coduri Gelbene și Portocalii de viscol și vânt puternic. Zonele vizate

Sursa foto: ANM

