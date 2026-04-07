Subcategorii în Politica

DCNews Politica Cum se va numi noul parc amenajat în Sectorul 4 al Capitalei. Daniel Băluță, anunț - VIDEO
Data publicării: 12:03 07 Apr 2026

Cum se va numi noul parc amenajat în Sectorul 4 al Capitalei. Daniel Băluță, anunț - VIDEO
Autor: Doinița Manic

imagine cu doua fete pe o bancă, într-un parc Noul parc din Sectorul 4 este amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Daniel Băluță a dezvăluit cum se va numi noul parc amenajat în Sectorul 4 al Capitalei.

Daniel Băluță a anunțat că noul parc amenajat în Sectorul 4 al Capitalei va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump.

"Comunitatea noastră, a Sectorului 4, poate deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni.

Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit.

Daniel Băluță: Parcul se va numi Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc

Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc.

În semn de considerație pentru aceste valori, m-am întâlnit recent cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, ambasadorul Paolo Zampolli și cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Excelența Sa, Darryl Nirenberg, pentru a discuta despre colaborarea și legăturile dintre comunitățile noastre", a anunțat Daniel Băluță pe pagina sa de Facebook.

