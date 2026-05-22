Ilie Bolojan sare din nou în apărarea Oanei Gheorghiu, în scandalul SAFE, și iese la atac, acuzând PSD de minciună

O casă de avocatură din Germania, în care activează și fostul deputat liberal Cristian Băcanu, actual consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu, a încasat 19.000 de euro/săptămână pentru a acorda consultanță Guvernului pentru programul SAFE, potrivit informațiilor apărute zilele trecute în presă.

Factura a fost emisă de o casă de avocatură din Germania, CMS, unde lucrează și Cristian Băcanu, fost deputat și actual membru PNL și consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu. În document, se arată că beneficiarul serviciilor este Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan. Suma plătită pentru o săptămână de consultanță juridică (respectiv 22–30 aprilie 2026) este de 95.257 de lei, adică peste 19.000 de euro. Serviciile sunt catalogate ca fiind asistență în negocierea unor acorduri de cooperare industrială în programul SAFE.

PSD, într-un comunicat oficial, a condamnat această decizie a cabinetului lui Ilie Bolojan.

"Cum au permis vicepremierul demis și premierul demis ca acest personaj, aflat într-un vădit conflict de interese, să aibă acces la informații guvernamentale sensibile care puteau favoriza furnizorul german de armament în negocierile secrete purtate cu statul român? (...) Potrivit comunicatului Guvernului, selecția firmei de consultanță s-a făcut printr-o procedură care ocolește legislația achizițiilor publice, fără a asigura o competiție transparentă între potențialii ofertanți", susține PSD.

Reacția lui Ilie Bolojan: Aceste minciuni nu fac decât să se întoarcă împotriva celor care le lansează

Întrebat despre aceste lucruri în cadrul unei conferințe de presă, premierul interimar Ilie Bolojan a venit cu un răspuns și noi atacuri împotriva foștilor parteneri de guvernare.

"În această perioadă, în mod mincinos și pentru a acoperi fuga de răspundere, se creează tot felul de pseudo-știri. PSD a dărâmat un guvern din care a făcut parte și, în loc să aibă decența să își asume efectiv guvernarea și să spună 'acesta este guvernul nostru. asta este soluția', sigur urmând ca domnul președinte să accepte sau nu astfel de propunere, vedeți că de peste 2 săptămâni fug de orice fel de răspundere.

Pentru a acoperii această fugă de răspundere se creează tot felul de pseudo-știri. V-aș da un exemplu ca să mă înțelegeți. În toamna anului trecut, pe fondul unor adrese care veneau legat de poziția guvernului României vis a vis de sentințe date pentru o firmă, precum a fraților Micula în anii trecuți, colegii au făcut o întâlnire cu cei care știau despre ce este vorba. Acolo cineva a povestit că pe vremea fostului premier Ludovic Orban s-au alocat niște fonduri, s-au discutat diverse. Să ai tupeul să vii să confuzi planurile, să spui că pe vremea actualului premier s-a întâmplat asta, să minți cu nerușinare, așa cum a făcut domnul Zamfir, după aceea să corectezi și să spui că doar premierul, să faci aceste lucruri, arată o lipsă totală de răspundere. Aceste minciuni nu fac decât să se întoarcă împotriva celor care le lansează. Și aceste blufuri în legătură cu doamna Gheorghiu sunt tot în același registru", a susținut Ilie Bolojan.

