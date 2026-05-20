PSD, nemulțumit de explicațiile lui Ilie Bolojan privind contractul de consultanță din banii SAFE: "Confirmă și adâncește suspiciunile"

PSD consideră că explicațiile Guvernului privind contractul de consultanță din banii SAFE pentru casa de avocatură unde lucrează Cristian Băcanu, consilierul Oanei Gheorghiu, nu răspund la problemele de fond. Social-democrații acuză Guvernul că se eschivează să lămurească aspectele controversate, ceea ce adâncește și mai mult suspiciunile.

"Potrivit comunicatului Guvernului, selecția firmei de consultanță s-a făcut printr-o procedură care ocolește legislația achizițiilor publice, fără a asigura o competiție transparentă între potențialii ofertanți.

Însă Guvernul nu explică de ce a cerut o ofertă de servicii unui grup de firme de avocatură care era într-un vădit conflict de interese, întrucât reprezenta la nivel internațional interesele unui potențial furnizor german de armament. Culpa este cu atât mai gravă, cu cât Guvernul admite în comunicatul său că a fost refuzat de alte firme de avocatură, care lucrau pentru alți furnizori de armament, tocmai pentru a nu intra într-un astfel de conflict de interese! Întrebarea care rămâne fără răspuns este următoarea: ale cui interese le-a reprezentat firma de avocatură atunci când a propus diverse „mecanisme juridice”: ale industriei naționale de apărare sau ale furnizorului german?

PSD: Refuzul premierului demis de a răspunde la aceste controverse confirmă și adâncește suspiciunile

Mai mult decât atât, Guvernul a refuzat să răspundă la întrebările legitime despre faptul că unul dintre avocații firmei de avocatură selectate, cu avizul premierului demis, ocupa deja o funcție superioară în cadrul Executivului, care îi oferea acces la informații guvernamentale sensibile, ce puteau avantaja atât firma de avocatură selectată, cât și furnizorul german de echipamente militare!

Refuzul premierului demis de a răspunde la aceste controverse privind alocarea banilor europeni prin instrumentul SAFE confirmă și adâncește suspiciunile", transmite PSD într-un comunicat de presă.

Reamintim că o casă de avocatură unde lucrează consilierul Oanei Gheorghiu, Cristian Băcanu, a primit bani pentru consultanță în programul SAFE, respectiv 19000 de euro în doar o săptămână. Ieri, PSD i-a cerut, public, lui Ilie Bolojan, să vină explicații. Astăzi, Sorin Grindeanu a contestat la Curtea Constituțională Ordonanța de urgenţă 38/2026 privind Programul SAFE emisă de Guvernul Bolojan.

