DCNews Politica Sorin Grindeanu aprinde şi el lumina: Finul lui Ilie Bolojan are dosar penal, Bihor în top 3 la bani din bugetul de stat
Data publicării: 18 Mai 2026

Sorin Grindeanu aprinde şi el lumina: Finul lui Ilie Bolojan are dosar penal, Bihor în top 3 la bani din bugetul de stat
Autor: Florin Răvdan

grindeanu bolojan Președintele PSD, Sorin Grindeanu (s) și premierul Ilie Bolojan (d). Colaj DCNews, sursa foto: Agerpres
Preşedintele PSD Sorin Grindeanu îi dă replica lui Ilie Bolojan, după ce prim-ministrul demis a afirmat, de mai multe ori, că "a aprins lumina în cămară".

Sorin Grindeanu vine cu contraexemple şi spune că sunt destule exemple care arată probleme în jurul lui Ilie Bolojan. 

"A dat un interviu domnul Bolojan în care spunea că statul român a plătit vreo 200 de milioane de euro pentru SMR-urile de la Doiceşti. Ghiciţi cine a plătit? Miniştrii PNL, domnul Burduja cu domnul Virgil Popescu. Ghiciţi cine sunt beneficiarii contractului? Domnii la care a fost la nuntă sâmbătă, fraţii Mureşan. Dacă doreşte domnul Bolojan, aprind lumina în fiecare oră despre lucrurile pe care domnia sa... 

Hai să aprindem lumina despre un parlamentar. Finul domniei sale, parlamentar de Bihor. Are dosar penal că a falsificat legitimaţii de student. E parlamentar, e finul domniei sale. Ştiu că are dosar penal pentru că a falsificat legitimaţii de student. 

Să aprindem lumina despre domnul Adrian Foghiş, pupilul domnului Bolojan, care ia 10.000 euro de la SAPE? Vreţi să continui? 

Ştiţi ce se întâmplă? A venit domnul Bolojan în Parlament la moţiune şi ne-a dat tot felul de exemple, de lucruri care se contrazic la primul pas. Eu v-am dat câteva exemple.

Vorbeşte de baroni domnul Ilie Bolojan? Păi eu vă spun de banii pe care i-a primit Bihorul, pe care i-a primit Oradea în aceşti ultimi ani? Eu cred că e în top 3 acest judeţ cu bani primiţi de la bugetul de stat. Nu pe fonduri europene! 

Vreţi să vă dau exemple de investiţii, că tot vorbim de lucruri care stau în picioare economic? Exemple de investiţii şi bani aruncaţi a proasta? Zeci de milioane de euro băgaţi în aeroportul de la Oradea. Trimiteţi un audit să vedeţi dacă stă în picioare din punct de vedere economic", a declarat Sorin Grindeanu la România TV, în emisiunea Punctul Culminant, moderată de Victor Ciutacu.

Planul politic al lui Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu spune că toate acţiunile lui Ilie Bolojan au ascuns un plan politic, dezvăluit acum şi de preşedintele PNL. 

Sunt sătul de această ipocrizie! Noi ne-am prins târziu de unele lucruri, şi eu şi colegii, pentru că am venit de bună credinţă în această coaliţie. O spun cu toată deschiderea. Am venit cu bună credinţă, încercând să facem lucruri bune, să reparăm lucruri pe care poate le-am greşit. Am fost priviţi în două feluri. Pe de o parte, am fost priviţi ca sac de box pentru moştenirea grea, deşi în ultimii 6-7 ani PSD a avut doar un an prim-ministru, în rest PNL a avut. Pe partea cealaltă, am fost rezervor de voturi. Când era vorba de o asumare în Parlament... 

Undeva prin septembrie-octombrie ne-am dat seama că e un plan politic în treaba asta. Nu l-a interesat pe Ilie Bolojan altceva decât să construiască un pol progresist, şi acum spune asta, cu o zonă din PNL şi o zonă din USR, care să aibă în contrapondere un pol suveranist, pe partea cealaltă. Ce e la centru, centru-stânga, centru-dreapta, nu trebuie să mai existe. În sprijinul a ceea ce spun, stă o chestiune la care nu aveţi cum să nu îmi daţi dreptate. PSD, chiar dacă a fost parte a acestei guvernări, a fost de nu ştiu câte ori mai înjurat de către colegii de coaliţie, decât cei care se aflau în opoziţie", a completat Sorin Grindeanu. 

PSD a reiterat după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan că este dispusă la refacerea coaliţiei, dar fără Ilie Bolojan. 

